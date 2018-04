Jak probíhá interrupce

"Je vidět, že začaly žít sexuálním životem, aniž by věděly cokoliv o možném těhotenství, nákaze AIDS apod. Mnohdy nevědí nic ani o menstruačním cyklu, nebo dosud nenavštívily gynekologa. Mají jen velký strach z těhotenství," popisuje situaci psycholožka Vlaďka Bartáková z Poradny pro těhotné ženy v tísni Aqua Vitae.

Pokud chce jít v ČR na interrupci těhotná dívka mladší šestnácti let, musí dát k interrupci písemný souhlas její rodiče. V období mezi šestnácti a osmnácti lety musí lékař o potratu rodiče pouze informovat.

Jak to probíhá?

Interrupce čili umělé ukončení těhotenství se provádí na základě žádanky vystavené lékařem na některém z gynekologických oddělení nemocnic. Zákrok se nazývá miniinterrupcí, pokud je proveden do osmého týdne těhotenství. Doba těhotenství se počítá od prvního dne poslední menstruace a upřesňuje se ambulantním ultrazvukovým vyšetřením.

Po předoperačním vyšetření dostává žena v nemocnici narkózu. Do dělohy je jí potom přes děložní hrdlo vsunuta vývěva (trubička napojená na velmi silný "vysavač”) a plod je po částech vysát z dělohy do nádoby. Děloha je poté dočištěna kyretou, ocelovým nožem zakulaceného tvaru. Vyškrabe se tak placenta a zbytky tělíčka dítěte. Pokud nenastanou žádné zdravotní komplikace, je žena několik hodin po této operaci propuštěna domů.

Do dvanáctého týdne, kdy je plod dítěte již tak velký, že ho není možno odsát, je odstraněn kyretou přes násilně roztažené děložní hrdlo. Český legislativní systém povoluje interrupce do dvanáctého týdne těhotenství. Pokud lékaři povolí ze zdravotních důvodů interrupci po dvanáctém týdnu, podává se pro ukončení těhotenství do zhruba dvacátého týdne těhotenství hormon prostaglandin, který vyvolá silné děložní stahy. Tyto kontrakce pak z dělohy vypudí vyvíjející se a na porod samozřejmě nezralý plod.

Zvláštním způsobem se provádí potrat formou tzv. redukce počtu plodů. Ta se používá zejména v případech po umělém oplodnění, kdy je v děloze několik úspěšně počatých dětí a toto vícečetné těhotenství je nežádoucí. V takovém případě se v jedenáctém týdnu za ultrazvukové kontroly vstříkne do tělíčka plodu přes břišní stěnu injekce chloridu draselného, která jej usmrtí.

Jiným způsobem užívaným do šestnáctého týdne je rovněž roztažení děložního hrdla a použití tzv. "potratových kleští". Dítě je už příliš velké na to, aby prošlo děložním hrdlem. Kleště mají tedy kroutivými pohyby roztrhnout část těla plodu, rozlomí se páteř a rozdrtí se lebka. Následuje tzv. evakuace dutiny děložní, tj. její úplné vyprázdnění.

Následky interrupce

Fyzické následky interrupce nebývají příliš časté, přesto stojí za zmínku. Hovoří se především o protržení dělohy kyretou, poškození děložního hrdla a následné neschopnosti donosit další, chtěné dítě nebo o problémech spojených s následným výskytem různých infekcí.

V Česku tento zákrok stojí v rozmezí dvou až čtyř tisíc korun. Cena se liší v závislosti na typu zařízení. Denně je v ČR usmrceno umělým potratem do dvanáctého týdne těhotenství asi sedmdesát počatých dětí.

Po těchto zákrocích je nutné, aby žena dodržovala tzv. šestinedělí. Jde o období, kdy se organismus potřebuje po prodělané interrupci obnovit. V tomto čase odcházejí z těla tzv. očistky. Můžeme jej popsat jako výtok, který je zpočátku krvavý, později vypadá jako nahnědlé špinění. Očistky odcházejí z těla i po porodu, a to po dobu dvou až šesti týdnů. Po interrupci je toto krvácení kratší, tedy doba od jednoho do čtyř týdnů.

Krvácení by nemělo být silnější než normální menstruace ani být doprovázeno silnými bolestmi v podbřišku nebo horečkou. Pokud by se podobné komplikace vyskytly, je třeba okamžitě vyhledat lékaře.

Mnohdy také ženy zapomínají, že je nutné zdržet se v období šestinedělí pohlavního styku. Někteří lékaři doporučují celých šest týdnů. Nejde jen o otázku hygieny, ale žena musí počítat s tím, že je možné otěhotnět už před první menstruací, tj. třeba i týden po interrupci. První menstruace po zákroku se vám nejspíš objeví čtyři až šest týdnů po zákroku.

"Žena by také měla zvýšit osobní hygienu, tedy velmi často měnit vložky, nepoužívat tampóny, často se sprchovat a nekoupat se raději ve vaně," vypočítává paní Bartáková. Pozor by si žena měla dávat také na prochladnutí. Gynekologové radí vystříhat se bokových kalhot a krátkých triček v období zimy. Často se také zapomíná na to, že je žena po interrupci fyzicky i psychicky oslabená. Rozhodně by se měla vyvarovat zvýšené tělesné námahy.