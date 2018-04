Jak přežít vlastní infarkt

Historky o tom, jak člověk s infarktem sám dojel na kole k lékaři, asi hned tak nevymizí.

Přesto by bylo nejlepší, kdyby se už nikdy žádná taková věc nestala. Protože u infarktu, víc než u naprosté většiny diagnóz, každá minuta rozhoduje o tom, zda člověk přežije, případně zda přežije plný síly.

"Lidé mohou nejvíce ztratit, když při vzniku potíží - bolestí na hrudníku a podobně - nevolají rychle pomoc. Každá taková 'ztracená' hodina zhoršuje výhled na úspěch léčby," říká profesor Michael Aschermann, šéf kardiologie na pražském Karlově náměstí. Jinými slovy, neztrácejte čas.

Ve správný čas na správném místě

Neznamená to však, že by se člověk měl snažit dostat do nejbližší okresní nemocnice, ale celé úsilí by mělo směřovat k převozu do specializovaného zařízení, kterých je v zemi 21, z toho devět v hlavním městě.

"Zde mohou lékaři zavést pacientovi s infarktem do cévy tenký katétr s balonkem, který postižené místo, kde je tepna neprůchodná, roztáhne," vysvětluje kardiolog Štěpán Černý z pražské Nemocnice Na Homolce. Roztažené místo lze pak trvale zpevnit stentem, speciální trubičkou zavedenou do tepny.

Roztažení balonkem neboli angioplastika má však smysl zejména tehdy, mohou-li ji lékaři zavést do hodiny poté, co o sobě dal infarkt vědět. Z toho je jasné, že čekat dejme tomu do rána, zda noční bolesti za hrudníkem nepřejdou, je přinejmenším krátkozraké. A životu nebezpečné.

"Kardiochirurgové mohou ihned nebo plánovaně operovat pacienty, kteří z nějakých důvodů nemohou podstoupit angioplastiku nebo implantaci stentu, případně jim ischemická choroba srdeční způsobila takové postižení koronárních tepen nebo srdečního svalu, že není bez kardiochirurgické operace řešitelné," doplňuje Černý.

Bohužel, lidé, které postihne mozková mrtvice, což je patálie do jisté míry podobná, takovou velkou šanci nemají. Alespoň zatím. I zde je však důležité, aby se postižený dostal co nejdříve na specializované pracoviště.

Poznejte včas infarkt

Jezte zdravě, nekuřte, holdujte pohybu. Tak zní rady, pomocí nichž lze bránit tomu, aby se infarkt vůbec někdy objevil. Jenže co když už je tady? Poznáte ho? Víte, co honem dělat, aby postižený přežil, a to nikoliv jako invalida?

Krutá bolest za hrudní kostí, neklid a úzkost. Právě tak se může projevit srdeční infarkt neboli ucpání srdeční cévy. Srdci se začíná nedostávat kyslíku a bolestí de facto volá o pomoc.

Nikdy nezlehčujte příznaky infarktu ani u sebe, ani u lidí ve svém okolí. Nečekejte na to, až bolest zase odejde, a neuklidňujte sebe či jiného nemocného tím, že "ráno se uvidí". Nebojte se, že vám lékař vytkne zbytečné zavolání.

Právě v tyhle momenty se rozhoduje o celém dalším životě člověka s infarktem a o tom, jaký případně ten život bude. "Nejčastější chybou je bagatelizace příznaků a odkládání konzultace lékaře," potvrzuje ze zkušenosti kardiolog Černý.

Z plného zdraví, nebo pozvolna

Prvním příznakem infarktu myokardu bývá krutá tlaková, palčivá bolest za hrudní kostí, která se může šířit do paží, krku, čelisti. Dalším typickým příznakem je neklid, nemocný cítí úzkost, strach. Postižený člověk se hodně potí, později má pocit krátkého dechu až dušnosti.

Všechny příznaky se mohou projevit takzvaně "z plného zdraví", tedy u nemocného, který nikdy podobné obtíže neměl. Nebo u pacienta, který již u sebe dříve určitý stupeň bolestí na hrudi pozoroval. "Infarkt myokardu se samozřejmě může vyskytnout i opakovaně, tedy u nemocného, který ho již dříve jednou či vícekrát prodělal," dodává Černý.

Jeho hlavní rada zní: Typické příznaky infarktu myokardu, tedy krutá bolest na hrudi spojená s vegetativními příznaky, jako je pocení, by neměly být nikdy podceněny a vždy by měly být důvodem pro zavolání lékaře. "Každé zdržení zmenšuje šanci na omezení trvalých následků infarktu na srdečním svalu," upozorňuje.

Volejte lékaře. Co nejdřív

Do příjezdu lékaře by se měl nemocný snažit zachovat klid, zaujmout polohu v polosedě, v případě, že je má k dispozici, užít nitráty. U velmi těžkého průběhu infarktu spojeného se srdeční zástavou a bezvědomím je na místě laická resuscitace.

Proč je tak důležité zavolat lékaře? Možná si vzpomínáte, že když měl před lety infarkt váš dědeček, stejně mu lékař mnoho pomoci neuměl. Jenže medicína je už o velký kus vepředu.

"Moderní medicína totiž nabízí možnost zprůchodnění ucpané srdeční cévy speciálním katétrem s balonkem, a tím vlastně i vyléčení infarktu myokardu bez trvalých následků na srdečním svalu," připomíná Štěpán Černý. Aby byla taková léčba úspěšná, musí začít do několika málo hodin od začátku bolestí.

Co platí na mrtvici

Jiným obávaným problémem je mozková mrtvice. "Tzv. mozková mrtvice může být skutečně také způsobena ucpáním mozkové cévy podobně jako srdeční infarkt ucpáním cévy srdeční," říká Černý.

Mrtvice se projevuje trochu jinak, její nástup bývá často poměrně nenápadný - nemocný je mimo jiné zmatený, divně mluví, ale může mu také ochrnout polovina tváře, jedna ruka či také půlka těla.

I člověk s mrtvicí patří na specializované pracoviště, kde se provede přesná diagnostika příčiny mozkové mrtvice a podle nálezu je zahájena odpovídající léčba, nezřídka i intervenční, tedy rozpuštění krevní sraženiny, či dokonce chirurgická.