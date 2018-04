Jak předejít zavšivení dětí? Častou kontrolou vlasů a hygienou

Nebojte se, nejste špindíra

"První setkání s vší pro mne znamenalo šok a zároveň pochybnosti o mém vedení domácnosti," vzpomíná Lucie Zítková, matka žákyně šesté třídy. "Po rozhovoru s dalšími rodiči jsem se uklidnila, neboť jsem zjistila, že vši jsou pravidelným spolužákem dětí na základních školách."

"S výskytem vši dětské máme v mateřských školách bohužel velké zkušenosti. Většinou trvá celé měsíce, než se jí dokážeme zbavit," potvrzuje ředitelka jedné z pražských mateřských škol Dana Votrubová.

Nákaza vší rozhodně neznamená, že v rodině se zanedbává hygiena. Veš dětská nenapadá jen nemyté vlasy. Důslednost a správná hygiena se však dostane ke slovu při jejich likvidaci.

Pouze správné použití účinných odvšivovacích přípravků totiž dokáže postiženého efektivně parazitů zbavit. "Bohužel stále existují určité skupiny obyvatel, které nedbají na včasné a důsledné odvšivení," říká přední český odborník na vši Václav Rupeš. "Tyto skupiny tvoří stálý zdroj nákazy pro ostatní spolužáky na základních školách. Pedikulóza není problémem škol, ale skupin obyvatelstva, kde odvšivování napadených dětí není věnována náležitá pozornost," vysvětluje.

Pokud například učitelé ve škole zjistí, že zdrojem nákazy je stále stejný žák, mohou požádat o pomoc a kontrolu sociální pracovníky nebo pracovníky hygienické služby. Ostatní rodiče mají smůlu, jim nezbývá než své děti odvšivovat.

Repelenty nejsou stoprocentní

Možnosti, jak se nákaze bránit, jsou omezené. "Jedinou spolehlivou prevencí je vlasy pravidelně kontrolovat, zejména je-li výskyt vší v okolí dítěte zaznamenán. V tom případě je vhodná i každodenní kontrola," doporučuje Rupeš.

Kontrolu vlasů považuje za nejspolehlivější prevenci i Zdeněk Procházka ze společnosti Eduka-Farm, která se zabývá vzděláváním lékařů a farmaceutů. "Repelentní přípravky, které jsou na trhu k dostání, jsou spíše podpůrnými prostředky. Určitě se na ně nelze spoléhat stoprocentně."

Repelentní přípravky obsahují látky, které vši odpuzují. Jedná se například o výtažky z kopretiny nebo čajovníku australského (tea tree). Slibují ochránit dítě po dobu přibližně dvou dnů. Jejich účinnost je však podle odborníků těžké ověřovat.

"Každý takový přípravek by byl účinný jen po určitou dobu a jeho opakovaná aplikace by byla v rozporu s obecnou snahou vystavovat děti co nejméně vlivu jakýchkoliv chemických i těch takzvaných přírodních látek," připomíná Rupeš.

Preventivní používání odvšivovacích přípravků také nedoporučuje. Odvšivovací přípravky by se podle jeho slov měly používat jen tehdy, kdy je dítě opravdu napadeno, tedy v případě, že se v jeho vlasech skutečně najdou živé vši.

Při boji s parazitem je vhodné povlečení vyměnit a vyprat ho při vysoké teplotě. Vyplatí se dezinfikovat hřebeny a v žádném případě si je nepůjčovat.

Ačkoli se jí říká veš dětská, může napadat všechny věkové skupiny lidí – jen některé lidské rasy mají takovou morfologii vlasů, že se jim vši vyhýbají. Rodiče tedy mohou od dětí parazita "chytit" také. "Nesetkal jsem se ve své praxi ani s tím, že by někdo vši takzvaně nevoněl. O takových případech se nepíše ani v odborné literatuře," uzavírá Václav Rupeš.