Dermatolog: Jedinou ochranou proti melanomu je omezit pobyt na slunci

"Pokud máte podezřelé znaménko, můžete nás navštívit ve Stanu proti melanomu dnes a zítra na veletrhu Interbeauty Prague, kde vás zdarma vyšetříme. Budeme i 2. a 3. května ve Stanu proti melanomu na Václavském náměstí v Praze, 10. května v Ostravě v Shopping Park Avion a 14. května v Brně na náměstí Svobody," dodal dermatolog.

Nejčastější pacient s melanomem je muž, kterému je padesát čtyři let. Souvisí to s tím, že muži nad padesát let podceňují riziko kožní rakoviny.

Zhoubný melanom je nádor, který vychází z pigmentotvorných buněk. Na jeho vzniku se podílí především UV záření.

Zda patříte do rizikové skupiny, nebo ne, závisí nejen na genetické výbavě, ale souvisí to i s pobytem na sluníčku v raném dětství.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA Absolvoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval na Kožní klinice FN Bulovka, dva roky pracoval na univerzitě v Mnichově a absolvoval studijní pobyt na Stanfordově univerzitě. V současné době je přednostou na Dermatovenerologické klinice 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Založil Centrum zdravé vlasy, které je u nás jedinou poradenskou ambulancí zaměřující se na nemocné vlasy. Je autorem mnoha odborných publikací a také vysokoškolským pedagogem.

Mateřská znaménka bychom si měli sami pravidelně kontrolovat. Až padesát procent melanomů totiž vzniká na podkladě pigmentovaného znaménka.

Asymetrie i černá barva

Sledovat bychom tedy měli především tyto základní vlastnosti znaménka: prvně bychom si měli všímat asymetrických skvrn. Ohraničení znaménka by mělo být ostré a pravidelné. Důležitým znakem je také barva. Naši pozornost si zaslouží tmavě hnědá až černá nebo nepravidelně skvrnitá znaménka.

Znaménka s více než pětimilimetrovým průměrem jsou podle lékařů také podezřelá. Posledním znakem, který by nás měl na riziko upozornit, je charakteristické vyvýšení. To znamená, že pigmentované znaménko roste do výšky.

Pokud jste u některého znaménka zjistili nejméně dva znaky, neznamená to ihned, že máte melanom, ale spíše to považujte za signál, abyste si znaménko nechali co nejrychleji prověřit kožním lékařem.