Varovné signály, že máte nemocné ledviny. Otoky, únava i pachuť v ústech

Většinou si jejich existenci vůbec neuvědomujeme a přitom v České republice trpí onemocněním ledvin každý desátý člověk. Počet nemocných se neustále zvyšuje a navíc nemocné ledviny vůbec nemusí bolet – přibližně u čtyřiceti procent lidí se onemocnění ledvin projeví až jejich selháním.

Právě proto byste měli věnovat pozornost všem varovným příznakům, kterými se mohou nemocné ledviny projevovat. Víte, na jaké symptomy si dát pozor?



Otékáte

Oteklá lýtka, kotníky, obličej, zápěstí, nebo další části těla jsou prvním varovným signálem, který byste nikdy neměli ignorovat.

Otoky u onemocnění ledvin jsou nejčastěji způsobeny buď bílkovinami v moči, nebo neschopností ledvin regulovat hladinu sodíku v těle. V prvním případě je vylučováno močí nadměrné množství bílkovin (příčinou je často takzvaný nefrotický syndrom). Tím, že jsou bílkoviny masivně vylučovány močí, dochází k jejich poklesu i v krvi a z cév zjednodušeně řečeno prosakuje tekutina do okolních tkání. Právě to je příčinou otoků, které se poté objeví.

Druhou možností je onemocnění ledvin, které znemožňuje ledvinám správně vylučovat sodík. Jeho vysoká koncentrace v těle vede k zadržování vody ve tkáních, což je opět příčinou otoků, které se mohou objevit na různých částech těla. Otoky proto nikdy nepodceňujte a vždy byste je měli konzultovat s lékařem, který odhalí jejich příčinu.

Jste neustále unavení

Jste permanentně unavení, vyčerpaní a ospalí – a přitom máte problémy se spánkem a noci, které prospíte tvrdým, osvěžujícím spánkem, byste mohli spočítat na prstech jedné ruky. Právě to může být další varovný signál, že s vašimi ledvinami nemusí být všechno v pořádku.

Souvislost mezi únavou, nespavostí a onemocněním ledvin prokázal i výzkum, jehož výsledky byly publikovány v magazínu Renal & Urology News. Únava, slabost, problémy s koncentrací, ale i nekvalitní spánek souvisí s nedostatečným fungováním ledvin, ze kterého vyplývá hromadění toxinů v těle.

Suchá, svědící kůže

Mnoho lidí s onemocněním ledvin má zkušenost se suchou a svědící kůží, zejména na zádech, hrudníku a hlavě.

Tyto obtíže jsou často způsobeny neschopností nemocných ledvin udržet přiměřenou hladinu vápníku a fosforu v krvi. Právě zvýšená hladina fosforu je často spojena se svěděním pokožky.

Máte problémy s močením

Problémy s močením (včetně jakýchkoli změn spojených s vylučováním moči) si s onemocněním ledvin dokáže spojit i laik. Možná ale netušíte, že je potřeba věnovat pozornost i takovým věcem, jako je častější frekvence močení nebo zakalený vzhled moči. U onemocnění ledvin se nutkání na častější močení objevuje především v noci. Za problematickou je považována situace, kdy jdete v noci močit víc než dvakrát.

Častější močení nemusí být nutně příznakem onemocnění ledvin (například u mužů může být spojeno se zvětšenou prostatou), ale rozhodně je potřeba věnovat mu pozornost a konzultovat jej s lékařem. Stejně tak je varovným signálem i výrazně nižší frekvence močení.

Na problémy s ledvinami upozorňuje i zpěněná nebo zakalená moč. Moč, která je zpěněná nebo jakoby „bublinkatá“, velmi pravděpodobně obsahuje bílkoviny, což je známkou toho, že ledviny nepracují tak, jak by měly. Samozřejmě je potřeba věnovat pozornost i tak zjevným symptomům, ukazujícím na onemocnění ledvin (či močových cest), jako je bolest při močení nebo dokonce přítomnost krve v moči.

Pachuť v ústech

Máte pocit, jako kdybyste neustále cucali něco železného a kovová pachuť v ústech se u vás objevuje bez ohledu na to, zda a co jste jedli? Může se jednat o další nenápadný symptom problémů s ledvinami. Pokud ledviny nepracují tak, jak by měly, hromadí se ve vašem těle toxiny, které jsou právě příčinou pachuti v ústech nebo i špatného dechu.

Při špatně fungujících ledvinách v těle stoupá hladina močoviny a s ní související čpavkové výpary jsou potom viníkem páchnoucího dechu.