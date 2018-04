Říkají vám, že jste divný? Možná jste jen introvert

Extroverze a introverze patří k základních osobnostním rysům, přičemž většina lidí (uvádí se kolem 75 procent) patří mezi extroverty. Tito lidé mají obecně rádi společnost, jsou hovorní a potřebují dostatek vnějších podnětů. Oproti tomu méně společenští introverti, kteří tvoří menšinu, čerpají energii ze svého vnitřního světa a přemíra vnějších podnětů je může vyčerpávat.



Jelikož je většinové jednání považováno za normální, introverti jako menšina často čelí nepříjemným narážkám o své odlišnosti a mnohdy úporné snaze svých nejbližších, aby se zařadili do společnosti stejně jako extroverti.

Podle Sophie Demblingové, autorky knihy "The Introvert´s Way: Living a Quiet Life in a Noisy World", může být docela těžké introverta odhalit a mnoho z nich může být dokonce zaměněno za extroverta. Introvert totiž není jen člověk, který touží po samotě, rozhodující je, zda ho nabíjí nebo spíše ubíjí společnost dalších lidí.



Doktorka Marti Laneyová, psychoterapeutka a autorka knihy "The Introvert Advantege", učí introverty, aby přijímali sami sebe takové, jací jsou, a nenechali se od extrovertní většiny stresovat jen proto, že často reagují odlišně.



I přesto, že se introvertní povahou zabývá stále více odborníků, zůstávají často introverti nepochopeným typem osobnosti. Do roku 2010 American Psychiatric Association dokonce považovala introvertní osobnost za poruchu uvedenou v Diagnostic and Statistical Manual (DSM-5) - manuálu používaném na diagnostikování duševních nemocí.



Pokud si myslíte, že poněkud nezapadáte do většinové společnosti, přečtěte si, zda nepatříte mezi introverty.



Zbytečné tlachání vás otravuje

Introverti mají až notorickou fóbii z nezávazné konverzace. Neúčelné, bezdůvodné povídání u kávy je pro ně někdy dokonce zdrojem úzkosti, nebo je alespoň obtěžuje. Pro mnoho tichých typů může být takové tlachání až pokrytecké.



Chodíte do společnosti, ale ne kvůli seznamování

Introvert zdaleka nemusí být jen úplný samotář. Pokud ale už jde do společnosti, tak nejspíš ne kvůli tomu, aby poznal někoho nového. Na večírku většina introvertů raději tráví čas s lidmi, které už zná a cítí se s nimi příjemně.



Cítíte se osamělí v davu

Zvláštní pocit osamělosti i uprostřed davu lidí je další typickou vlastností introvertů. A zdaleka to nemusí být jen mezi cizími lidmi, introverti se často cítí osamělí i v rodinném kruhu nebo mezi přáteli.



"Pokud se obvykle cítíte osaměle v davu lidí, můžete být introvert," říká Sophie Demblingová.

Potřebujete občas samotu

Jednou ze základních charakteristik introvertů je potřeba samoty, aby si dobili baterky. Zatímco extroverta nudí už jen představa dne stráveného o samotě s čajem a časopisy, podobný způsob relaxace je prakticky nutný pro introvertního jedince.



Proslov před stovkami lidí je méně stresující, než se s nimi potom bavit





Introverti mohou být vynikající vůdci a mluvčí, a ačkoli obvykle patří mezi extrémní stydlíny, nemusí se nutně stydět pod září reflektorů. Slavní interpreti jako Lady Gaga, Christina Aguilera nebo Emma Watsonová se také charakterizují jako introverti a překvapivě vysoké procento lidí na těch nejvyšších postech jsou rovněž introverti. Osobní setkání s větším počtem lidí je však pro introverta obvykle zatěžkávající zkouškou.



V metru sedíte na okraji lavičky nikoli uprostřed

Kdykoli je to možné, introverti se vyhýbají tomu, aby byli obklopeni lidmi z obou stran. "Nejraději sedíme na místech, odkud můžeme jednoduše odejít," říká Demblingová.

Po delší aktivitě potřebujete prostě vypnout

Cítíte se unavení a neteční potom, co jste byli mezi lidmi moc dlouho? Pravděpodobně je to proto, že se snažíte šetřit energií. Jak říká doktorka Demblingová, vše, co introverti dělají ve vnějším světě, pro ně znamená výdej energie, kterou pak musí doplnit někde v tichu a o samotě.



Máte vztah s extrovertem

Na rčení, že protiklady se přitahují, nejspíš něco je. Tiší introverti jsou totiž obvykle přitahováni k otevřeným extrovertům, kteří je podpoří v tom, aby se bavili a nebrali se tak vážně.

Pro introverta představuje takový vztah spojení s okolním extrovertním, tedy "normálním" světem.



Toto je velmi charakteristická vlastnost pro většinu introvertů - často nezvedají telefon ani od lidí, které mají rádi. Zvláště, když zrovna mají svou chvilku, kterou chtějí trávit o samotě.

Většinou však zavolají zpět hned, jak jsou duševně připraveni a mají dost energie na rozhovor.



Všímáte si detailů, které ostatní nevidí

Introverti mají skvělé oko pro detaily, které ostatním unikají. Výzkum dokonce ukázal, že introverti v porovnání s extroverty vykazují při zpracovávání vizuální informace zvýšenou mozkovou aktivitu.



Neustále vedete vnitřní monology

Vnitřní samomluva se zdá být nezbytnou součástí osobnosti introverta, který sám se sebou dokáže hovořit prakticky neustále.



"Extroverti nemají to samé vnitřní povídání jako my," říká Olsen Laneyová. "Většina introvertů nejprve musí přemýšlet a až pak hovořit."



Máte nízký krevní tlak

Existuje i fyzický projev, kterým se introverti liší od extrovertů. Japonská studie z roku 2006 ukázala, že introverti mívají nižší krevní tlak než extroverti.



Vaše okolí vás považuje za moudré

I když vás lidé ve vašem okolí častují poznámkami o tom, jak jste divní, mnohdy se dočkáte i uznání. Introverti jsou výborní pozorovatelé, umí vstřebat velké množství informací a než něco řeknou, přemýšlejí o tom. Proto se svému okolí jeví chytřejší.



"Introverti obvykle hodně myslí a mají analytické myšlení, takže jsou vnímáni jako moudří," vysvětluje Demblingová.

Řešíte věci ze širší perspektivy

Introverti se více zajímají o nápady a celkovou myšlenku než o fakta a detaily. Samozřejmě mnoho introvertů vyniká v úkolech orientovaných na detaily, ale často mají v mysli také více abstraktní pojetí.



"Introverty baví abstraktní diskuze," říká doktorka Sophie Dembligová.

Říkají vám, abyste se otevřeli

Mnoho introvertních dětí dojde záhy k přesvědčení, že je s nimi něco špatně, když jsou přirozeně méně otevření a asertivní než jejich vrstevníci.

Introvertní dospělí často vzpomínají, že jim v dětství říkali, aby se více otevřeli a zapojili do dění ve třídě.



Jste pisálek

Introverti jsou obvykle lepší v psané komunikaci než v té osobní a mnoho z nich je přitahováno osamělou kreativní profesí, jako je právě psaní.

Mezi introverty patří i třeba autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová, která říká, že je nejvíce kreativní, když má čas být o samotě se svými myšlenkami.