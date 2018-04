Deset tipů, jak vybrat správného výživového poradce

Odbornost výživových poradců a specialistů závisí nejen na škole nebo kurzu, který již ukončili. V této oblasti jde věda a výzkum stále kupředu, proto se musí vzdělávat neustále.

„Základním předpokladem odbornosti výživového specialisty nebo studovaného nutričního specialisty by mělo být jeho další průběžné vzdělávání. Nejlépe založené na nejnovějších lékařských a vědeckých poznatcích,“ vysvětluje lékař Ondřej Nývlt, ředitel Akademie Světa zdraví.

Jen kvalitní a kontinuální vzdělávání zaručí, že poradce při práci s klientem nesklouzne k doporučování obecných, nefunkčních nebo až nebezpečných rad či k prodeji přípravků slibujících za obrovské sumy peněz takřka zázračné účinky. Důležitá je dlouhodobá péče, vzájemná důvěra a určitá autorita.

„Není to jen změna jídelníčku, ale často zásadní změna životního stylu. Proto by měl mít odborník mnohem širší přehled nejen v oblasti výživy, ale také pohybových aktivit, wellness a motivačních dovedností,“ uvádí Pavlína Dostalíková, majitelka Institutu zdravého životního stylu a NutriCentra, které se v akreditovaných kurzech vzdělává výživové specialisty. Řada lidí podle ní dnes už perfektně zná všechna pravidla, jak zdravě jíst, ale má problém s jejich dlouhodobým dodržováním.

Podle odborníka na výživu Martina Koláře ze Světa zdraví by dnes již mělo být samozřejmostí, že kvalitní poradce není prodejce doplňků stravy. Správně zvolené doplňky stravy sice mohou při hubnutí pomoci a ulehčit snahu za redukcí váhy, nicméně ta by podle něj rozhodně neměla být postavena pouze na preparátech, ale z hlavní části na přirozených potravinách. Jedině tak si totiž váhu udržíte a vyhnete se obávanému jo-jo efektu.

S odborníky na výživu Martinem Kolářem a Pavlínou Dostalíkovou jsme sestavili deset nejdůležitějších pravidel, kterých byste si měli všímat, když vybíráte výživového poradce.

1. Seznámí vás s postupy práce a vysvětlí, co očekává od vás

Poradce by vás na úvodní schůzce rozhodně neměl do ničeho tlačit. Mělo by se jednat o příjemný rozhovor, kde si promluvíte o vašich cílech, současném zdravotním stavu, stravovacích návycích a dalších důležitých informacích, ze kterých bude specialista schopen sestavit ideální výživový plán na míru vám samotným.

2. Bude mít adekvátní vzdělání z oboru

Jak už bylo řečeno, odborník na výživu by měl být schopný prokazatelně doložit své vzdělání a absolvované kurzy. Rozhodně se nebojte se na jeho vzdělání a absolvované kurzy zeptat. Pokud se jedná o odborníka na svém místě, vzdělávání by si měl neustále prohlubovat podle nejnovějších poznatků.

3. Bude žít zdravě a podle zásad, které doporučuje

Specialista na svém místě rozhodně nemůže kázat vodu a pít víno. Nikdo z nás by jistě nechtěl odborníka, který radí něco, co on sám osobně není schopen dodržovat. Správný výživový poradce naopak prohlubuje svoji nově nabytou teorii praktickými zkušenostmi na sobě samotném.

4. Použije kvalitní diagnostiku pro zjištění kondice vašeho těla

Specialista by měl používat kvalitní diagnostiku, aby zjistil podíl aktivní hmoty, svaloviny, tuku, vnitřního tuku a váš bazální metabolismus. Vše vám srozumitelně vysvětlí a se získanými údaji pracuje.

5. Bude respektovat vaši individualitu

Odborník by neměl dávat všem stejná doporučení („tzv. diety ze šuplíku“). Měl by rozhodně chápat, že to co funguje u jednoho, nemusí vždy fungovat u někoho jiného. Každý máme jiný životní režim, rodinnou anamnézu, fyzické, genetické i metabolické předpoklady, a proto je ke každému z nás potřeba přistupovat individuálně.

6. Připraví vám výživový plán včetně jídelníčku na míru

Doporučí vhodné kombinace potravin a jejich množství, časové rozestupy mezi jídlem. Specialista by tedy neměl řešit pouze energetickou hodnotu, ale celkovou skladbu jídelníčku (zastoupení bílkovin, tuků, sacharidů, vlákniny a dalších potřebných látek). Zkušený odborník by vám měl také dokázat doporučit vhodné pohybové aktivity, které vám při cestě k vysněnému hubnutí pomohou a budou pro vás vhodné.

7. Nové stravování založí na přirozených potravinách

Poradce, se kterým v otázce hubnutí budete spolupracovat, by vás měl naučit, jak se samostatně orientovat v sortimentu a měnit si jídelníček. Také by vás měl naučit, kterých zásad se držet při vybírání surovin a jak s nimi zacházet.

8. Bude pravidelně kontrolovat výsledky

Hubnoucí i výživový poradce jsou za výsledky zodpovědní stejnou měrou. Součástí návštěv by proto měly být průběžné kontroly výsledků a následné úpravy stravovacích i cvičebních režimů. Rozhodně by spolupráce neměla probíhat tak, že dostanete výživový plán, aniž by se s s vámi odborník dále nepotkával na pravidelných schůzkách.

9. Povede vás na cestě za změnou

Specialista by měl být empatický a vstřícný. Zároveň by však měl mít přirozenou autoritu a vzbuzovat ve vás důvěru. Pokud zhřešíte, nebo se vám nebude dařit držet se vašeho výživového plánu, dokáže vás pozitivně motivovat a vrátit na ty správné koleje.

10. Vždy však vyžaduje také od vás aktivní spolupráci

Ani nejlepší specialista na výživu nic nezmůže, pokud nebudete aktivní při spolupráci a dodržování jeho rad. Hubnutí s odborníky je o vzájemné spolupráci, kdy by měl být specialista tím nejlepším trenérem. V souboji s přebytečnými kilogramy nevyhrajete, když nebudete trénovat podle jeho rad, stejně jako v jiných zápasech.