Zaručené tipy, jak zůstat duševně svěží

Kromě pravidelného procvičování je rovněž důležité vyhýbat se činnostem, které mozek otupují a zhoršují jeho funkci. Velký vliv má i to, co jíte a pijete. Server Fitnea.com dal dohromady šest účinných způsobů, jak trénovat mozek a zůstat duševně svěží co možná nejdéle.

Vyhněte se činnostem, které váš mozek otupují

Některé aktivity vás nejen otupují a unavují, ale také ničí mozkové buňky. Tyto cenné buňky už bohužel neregenerují, a proto je nutné tuto destrukci minimalizovat. Mozkové buňky se přirozeně ničí věkem, ale proč tento proces urychlovat činnostmi, jako jsou sledování televize nebo hraní počítačových her?

Pokud se z těchto aktivit těšíme přiměřeně, není na nich nic špatného. Ale mnoho lidí tráví hodiny a hodiny nicneděláním nebo jen sledováním jednoduchých televizních pořadů. Bohužel to si nakonec vybere daň na vaší paměti, schopnosti se soustředit a na kognitivních funkcích.

Zahrňte do jídelníčku více potravin pro mozek

Některé potraviny dokážou dlouhodobě podporovat řádnou funkci mozku a mohou dokonce podpořit tvorbu nových mozkových buněk. A které to jsou?

Podle Václava Krejčíka, cvičitele jógy a life kouče z Energy Clinic, jsou vhodné především potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny (ryby, lněná semínka, ořechy). Mozek také potřebuje vysoké množství antioxidantů. Václav Krejčík dále doporučuje hlavně jablka, hroznové víno, špenát a koření kurkumu. Naopak vrahem pro mozek jsou podle něj ztužené tuky.

Trénujte mozek písněmi, čísly či novým jazykem

Existuje mnoho různých způsobů jak trénovat mozek, ale příjemný a účinný způsob je učení se nových písní. Pokud se nám písnička líbí, texty k písni se nám uloží do paměti bez většího úsilí. Učení nových řádků a neustálé opakování je výbornou cestou, jak trénovat mozek, ale odborníci také doporučují řešit jednoduché matematické problémy bez kalkulačky.

Dalším skvělým způsobem, jak procvičovat mozek, je naučit se nový jazyk. Kromě toho, že je to velmi účinná, rychlá a poměrně levná cesta, jak si výrazně zlepšit kognitivní schopnosti, nový jazyk má také další výhody, jako je objevování nových mentalit a kultur.

Snižte příjem alkoholu

Nic neničí mozek více než alkohol. Lékařka Lenka Luhanová, lektorka Yoda Institutu a lékařka Centra lékařské prevence, upozorňuje, že při pravidelném a dlouhodobém požívání alkoholu dochází kromě závislosti také kvůli dráždění mozkových center postupně k poruchám osobnosti, poruchám intelektu a nakonec i k psychózám a halucinacím.

Velmi častým jevem je tzv. "Korzakova psychóza", kdy je alkoholik dezorientovaný, má poruchy krátkodobé paměti, nedokáže si zapamatovat (vštípit) nové jevy a informace. Zapomíná i to, co se stalo v blízké minulosti. Většinou si mezery v paměti nevědomě nahrazuje výmysly. Není to lhaní v pravém slova smyslu, ale zkreslení neúplných vzpomínek. Ale většinou si nepamatuje ani tuto smyšlenou verzi a myšlení splývá v dezorientaci a zmatenost. Dále se postupně objevuje alkoholová demence a vše se završuje trvalou poruchou psychiky i intelektu.

Poruchy paměti při jednorázovém nebo krátkodobém pití, tzv. "okna", jsou vratná a po odeznění kocoviny mozek funguje opět normálně. Ale člověk si na dobu požívání alkoholu nepamatuje. "Okno" se podle vědců tvoří jen u asi 40 procent populace a je dáno působením alkoholu na různé mozkové receptory.

Hry na mozek fungují jako kouzlo

Hry na zapamatování a další jsou při trénování mozku a udržení duševního zdraví skvělou volbou a navíc vás budou bavit. Například scrabble nebo pexeso dovedou rozšířit vaší slovní zásobu a zlepšit bystrost, zatímco karetní hry zlepší paměť a pomohou rozvinout duševní strategie rychle a prakticky bez námahy.

Naučte se odpočívat

Stres je jedním z nejnebezpečnějších faktorů, které ovlivňují kognitivní funkce. A to se ani nezmiňujeme o spoustě dalších negativních účinků na celkové zdraví, které s sebou stres přináší. Stres je přímo spojen s úzkostí, záchvaty paniky a depresemi a všechny tyto problémy jsou známé tím, že oslabují kognitivní funkce. Je proto velmi důležité vědět, jak se oprostit od každodenní rutiny a tlaku.

Vyzkoušet můžete třeba četbu, procházku v přírodě, teplou koupel nebo jógu či meditaci.