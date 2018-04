Šest věcí, které podpoří vaši imunitu na maximum

Potraviny, které nakopnou vaši imunitu - česnek: obsahuje látku alicin, která působí proti infekcím; ideální je sníst denně tak dva stroužky syrového česneku - jogurt a probiotika: zdravé osídlení střev má lví podíl na fungování imunitního systému; živý jogurt byste si měli dopřát až dvakrát denně - ječmen a oves: alespoň jednou denně by se ve vašem jídelníčku měly objevit tyto cereálie, které obsahují betaglukany (najdeme je i v kvasnicích nebo některých houbách – např. hlívě ústřičné, shiitake); je známo, že tyto látky mají pozitivní vliv na imunitu - mořské plody: nejméně dvakrát týdně by měl člověk do jídelníčku zařadit mořskou žoužel typu kraba, humra nebo mušle (zvýší to produkci proteinů cytokinů), případně lososa nebo makrelu (omega-3 mastné kyseliny snižují zánět a chrání před respiračními infekcemi) - kuřecí polévka: i vědci potvrdili, že když se cítíte špatně, pořádný vývar z kuřete vám opravdu pomůže – obsahuje totiž aminokyselinu cystein, ředí hlen, a navíc jeho účinek zvyšuje přidaný česnek či cibule - černý nebo zelený čaj: pomáhají imunitě díky obsahu L-theaninu - hovězí maso (nebo jiný zdroj zinku): zinek potřebují ke správnému fungování vaše bílé krvinky - batáty (nebo jiný zdroj betakarotenu/vitaminu A): nezbytný vitamin najdete také v jiných oranžových potravinách – v mrkvi, dýni nebo melounu cantaloupe - citrusy (a další zdroje vitaminu C): céčko je u viróz základem léčby, a proto ve stravě nesmí chybět citrusy, červená paprika, šípkový čaj (šetrně připravený), brokolice, špenát apod. - olej z tresčích jater nebo losos z volného odchytu (a další zdroje vitaminu D): nejlepší je slunce, ale to se zrovna v zimě často špatně shání