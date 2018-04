Pravidla randění pro rozvedené: zaměřte se na sebe a postupujte pomalu

„Když jsem se v sedmatřiceti letech rozvedla a zůstala sama se dvěma malými dětmi, nedokázala jsem si představit, že bych si ještě někdy s někým začala. Protože mě manžel opustil kvůli jiné ženě, připadala jsem si stará a k ničemu. Nebylo mi jasné, kde bych měla nějakého zajímavého muže vůbec potkat a co bych mu asi tak měla nabídnout. Sbalit někoho na to, že jsem opuštěná matka dvou dětí? A jak bych ho potom měla představit svým dcerám? I když jsem nechtěla zůstat po zbytek života samotná, neuměla jsem si to zkrátka prakticky představit,“ popisuje svou situaci devětatřicetiletá Vendula.

V podobné situaci jako ona se ocitá stále více žen. Rozvodem končí v České republice téměř polovina manželství (přesně 49%) a průměrný věk rozvedené ženy činí 40,4 roku. V šestapadesáti procentech se rozvádí manželství, ve kterých jsou nezletilé děti.

Navázat na vztahový krach přitom není jednoduché. Víte, na co si dát pozor při navazování nových vztahů po rozvodu?

Dejte si čas

„Ochota začít nový vztah po rozvodu se liší člověk od člověka,“ říká psycholožka Eva Malá. „Záleží nejen na osobnostních charakteristikách, ale například i na příčině rozvodu, či vztahových zkušenostech. Žena, která podala návrh na rozvod kvůli neuspokojujícímu manželství a touze začít nový život, bude samozřejmě novým vztahům mnohem otevřenější a při jejich vyhledávání iniciativnější než žena, kterou opustil manžel přesto, že považovala své manželství za uspokojivé.“

První doporučení odborníků proto zní, abyste si po rozvodu dala dostatek času. Neexistuje žádná „normální“ doba, kterou byste měla po rozvodu dodržet, než začnete randit s někým novým. Nikdy není moc brzo, ani moc pozdě. Správný čas nastává tehdy, pokud cítíte, že jste na nový vztah připravena a jste ochotna dát potenciálnímu novému partnerovi šanci.

„Někteří lidé potřebují čas na truchlení po rozvodu,“ říká psycholožka. „Potřebují v sobě uzavřít prožitá traumata, obnovit důvěru v partnerské vztahy a někdy i odpustit. Jiní vnímají rozvod jako novou šanci a možnost začít znovu a lépe. Rozhodně přitom nelze říct, že jedna varianta je dobrá a ta druhá špatná.“

Naslouchejte sama sobě, do ničeho se nenuťte a začněte novým vztahem, až na něj budete skutečně připravena.

Zaměřte se na sebe

Možná vám to bude znít trochu sobecky, ale psychologové jednoznačně doporučují, abyste se při navazování nových vztahů zaměřila na sebe: „Matky mají často tendenci upozaďovat samy sebe na úkor dětí. Právě při novém startu po rozvodu je však na místě určitá míra sobeckosti,“ říká psycholožka.

Šest důležitých signálů Zaměřte se na řeč těla, gesta a mimika prozradí, jestli máte toho pravého. (Ilustrační snímek)

„To samozřejmě neznamená, že se o své děti nebudete zajímat a nebudete se ptát na jejich názor. Nicméně je potřeba uvědomit si, že vaše životní role se neomezuje pouze na roli matky.“

Je například nutné počítat s tím, že jen málokteré dítě vítá nadšeně nového partnera a je ochotno jej okamžitě respektovat jako náhradu svého otce. Pokud máte pocit, že jste našla muže, kterého byste si dokázala představit jako svého dlouhodobého partnera, nenechte se hned odradit počátečním vzdorem vašich dětí. Stejně jako jste potřebovala čas vy sama, dopřejte ho i svým dětem a dejte jim šanci, aby si na sebe s vaším novým partnerem mohli vzájemně zvyknout a naučit se respektovat.

Stejně tak buďte sobecká na schůzkách. Na rande nejste za matku, ale za přitažlivou ženou. Soustřeďte se sama na sebe a prožitek momentálního okamžiku.

„Často se setkávám s tím, že ženy, které navázaly po rozvodu nový vztah, trpí výčitkami svědomí, že vlastně jakýmsi způsobem zrazují své děti. Vztah postavený na tak vratkých základech má ale jen málokdy šanci na přežití,“ varuje psycholožka. Uvědomte si, že si nemusíte vybírat mezi rolí dobré matky a spokojené partnerky. Můžete mít obojí.

Postupujte pomalu

Potkala jste někoho zajímavého? Nesnažte se to uspěchat. „Některé ženy mají po rozvodu pocit, že jim ujíždí vlak a snaží se dohnat co nejrychleji všechno, o čem se domnívají, že jim během manželství uteklo,“ říká psycholožka.

Pokud si však chcete ušetřit další zbytečná zklamání, dejte svému vztahu čas, aby se mohl rozvinout. „Opačným extrémem proti ženám, které mají pocit, že pro ně rozvodem skončil jakýkoli partnerský život, jsou ženy, které se rozvodem jakoby vrátily do puberty. Uspěchané intimnosti jsou ale většinou zdrojem dalších zklamání,“ varuje psycholožka.

Vlastnosti, kvůli kterým se do vás váš nový objev zamiloval, budete mít zcela jistě i po několika týdnech či měsících, nekažte si proto začátek nového vztahu zbytečným tlakem.

„Rozvedla jsem se ve třiatřiceti letech. Neměli jsme žádné děti, i když já jsem si je moc přála. A po rozvodu jsem měla najednou pocit, že když neotěhotním hned, už se mi to nikdy nepodaří. Úplně jsem slyšela, jak mi tikají biologické hodiny,“ říká pětatřicetiletá Jana.

„Lovila jsem potenciální partnery, kde se dalo, a jakmile mě někdo pozval na rande, téměř okamžitě jsem s ním skončila v posteli, protože jsem měla pocit, že si ho tak lépe udržím. Samozřejmě mě naopak tím spíš opustili a po celém tom období mi zbyla jen morální kocovina. Pak jsem se dala dohromady se svým dlouholetým kamarádem, který by mě vůbec jako možný partner nenapadl, a zatím nám to skvěle klape.“

Zapracujte na sebevědomí

Je normální, že se po rozvodu cítíte mizerně a k ničemu. „Konec manželství je většinou vnímán jako určitý druh prohry – i v případě, že jste to vy, kdo podává návrh na rozvod. Lidé po rozvodu mají často pocit selhání a potýkají se s nízkým sebevědomím. Nejen proto, že jejich manželství skončilo, ale i kvůli tomu, že mají pocit, že už nedokáží začít znovu od začátku, že už se vlastně ani neumí seznamovat, nebo že nemají potenciálnímu partnerovi co nabídnout,“ říká psycholožka.

Lidé s nízkým sebevědomím a sebeúctou mají podle výzkumu Texaské univerzity tendenci navazovat vztahy s lidmi, kteří o nich mají také negativní mínění. To znamená, že když budete sama sebe vnímat negativně, je mnohem větší pravděpodobnost, že se vrhnete do dalšího neúspěšného vztahu.

Místo toho, abyste přemýšlela o svém selhání, soustřeďte se na své pozitivní vlastnosti a na to, co se vám podařilo. „Obraťte své myšlenky pozitivním směrem, protože pouze tak se budete moci pohnout z místa. Pitvání se v pocitech viny a sebelítosti vás budou pouze brzdit,“ radí psycholožka.

Obklopte se lidmi, kteří vás mají rádi, a pusťte k sobě pozitivní podněty. Nebojte se sami sebe pochválit a užít si úspěchy, byť i dílčí. Tak, jak budete vnímat sami sebe, budete zároveň i působit na své okolí.