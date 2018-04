Letní alko drinky. Co, kde a jak si dát, abyste nemuseli mít výčitky

0:40 , aktualizováno 0:40

Léto svádí k popíjení víc než Vánoce, Silvestr a Valentýn dohromady. Co si ale objednat v plážovém baru nebo umíchat na domácí grilovačce, aby to naše tělo odneslo co nejmíň? Po čem nepřibereme a co se nám dokonce postará o dávku vitaminů?