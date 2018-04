Osm rad, jak pečovat o své ledviny, aby byly zdravé

Většina lidí zná ledviny jako orgán, který slouží k vylučování odpadních látek a vody, ale v lidském těle mají více funkcí. Udržují stálost vnitřního prostředí, produkují hormon podporující krvetvorbu, podílí se na tvorbě účinné formy vitaminu D, který je nutný například pro správně fungující metabolismus kostí. Ledviny rovněž hrají zásadní roli při udržování správného krevního tlaku.



Lidé mohou využít příležitosti nechat se bezplatně vyšetřit během letošního Světového dne ledvin, který je tradičně 12. března. Více informací najdete na www.wkd2015.cz

nebo www.svetovydenledvin.cz. Na těchto stránkách najdete i takzvanou ledvinovou kalkulačku, která vám pomůže spočítat riziko onemocnění ledvin, ale i seznam míst, kde se nechat v rámci Světového dne ledvin zdarma vyšetřit.

Podle Petra Hartla, vedoucího lékaře dialyzačního střediska B Braun Avitum v Praze na Černém Mostě přitom počet onemocnění ledvin stoupá, což kromě jiného souvisí i se stárnutím populace. Častěji se vyskytuje u žen, přičemž případů přibývá s věkem. „V 75 letech je podle odhadu nemocných více než polovina všech lidí,“ řekl iDNES.cz doktor Hartl.

Nejčastějšími příčinami onemocnění ledvin je cukrovka a vysoký krevní tlak. Podle nefroložky Michaely Ságové, lékařské ředitelky dialyzačních středisek NephroCare, jsou pacienti s nemocnými ledvinami zároveň ve velkém riziku, že budou mít nemocné i srdce a cévy.

Nemocné ledviny většinou nebolí

„Naprostá většina onemocnění ledvin se neprojevuje tak, aby si toho mohl nemocný bez lékařské prohlídky sám všimnout. Některá se tak projevují až v pokročilejších stádiích,“ upozornil doktor Petr Hartl.

Pacienti navíc velmi často navíc považují bolestivé projevy za jiné zdravotní potíže, například bolest zad. „Jen velmi málo onemocnění ledvin bolí, například jejich akutní zánět, dosti často i rakovina ledvin, ne však vždy,“ upozornil Hartl.

Vážnou chorobu, například nádor ledvin či močových cest, může signalizovat viditelně krvavá či narůžovělá moč. Člověk si může všimnout nadměrného pěnění moči, které může znamenat patologickou přítomnost bílkoviny v moči. V takových případech by dotyčný neměl váhat a navštívit lékaře. Minimálně vyšetření ranní moči pomůže leccos objasnit.

VIDEO: Příbramští lékaři odstraňují pacientovi ledvinu s nádorem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ledvinám podobně jako jiným orgánům vadí především nezdravý životní styl, nedostatek pohybu, vysoký krevní tlak, cukrovka, málo tekutin. „Rizikovým faktorem jsou rovněž opakované záněty močových cest, kameny v ledvinách či močových cestách v minulosti,“ upozornil doktor Hartl.



Co můžete udělat proto, abyste se chorobám ledvin vyhnuli, nebo jejich riziko aspoň výrazně snížili? Přinášíme vám osm hlavních zásad.

1. Hýbejte se. Pohyb, pohyb, pohyb. Kdo proválí většinu času na gauči, zadělává si na zdravotní problémy nejen s ledvinami. „V průběhu desetiletí se hromadí vědecké důkazy o tom, že nedostatek pohybu je dvojčetem smrti. Optimálním pohybem je podle soudobých vědeckých poznatků rychlá chůze. Choďte na dlouhé rychlé procházky. Naopak jednostranné a málo zatěžující pohyby například při zahrádkaření působí jako prevence většinou nedostatečně,“ vysvětluje lékař Petr Hartl.

2. Šetřete s masem. Jezte dostatek ovoce a zeleniny a méně masa, ideální je několik bezmasých dnů týdně. Vyvarujte se takzvaných „rychlých cukrů“, tedy potravin s vysokým glykemickým indexem. „Nezdravý životní styl. Kouření, málo pohybu, tučná jídla – všechny tyto faktory přispívají ke vzniku aterosklerózy, která samozřejmě postihuje jak všechny cévy v organismu, tak i ledviny, které jsou potom hůř prokrvené a jejich funkce se postupně snižuje,“ vypočítává nefroložka Michaela Ságová.

3. Omezte sůl. Češi jsou pověstní tím, jak moc solí jídla a používají i různá dochucovadla, které rovněž obsahují mnoho soli. Ta přitom přispívá k vysokému tlaku a špatné funkci ledvin. Sůl je podle doktorky Ságové možné nahradit bylinkami.

4. Dostatečně pijte. Optimální pitný režim je 1,5 až 2 litry vody denně, při fyzické zátěži či teplu až 3 litry. „Opatrní musejí být lidé se selhávajícím srdcem a lidé dialyzovaní - těm s úpravou pitného režimu pomohou jejich ošetřující kardiologové, nebo nefrologové. Tekutiny jsou nezbytné nejen pro ledviny, ale zvláště ve vyšším věku pro správnou funkci i jiných orgánů, včetně mozku,“ vysvětlil doktor Hartl. „Nedostatečný příjem tekutin pak může způsobovat poruchy funkce ledvin, například prostřednictvím tvorby kamenů různé velikosti od mikroskopických až po velké či poruchy prokrvení ledvin.“

5. Zhubněte. Obezita škodí celému organismu, ledvinám samozřejmě také. „Při obezitě dochází k přetížení glomerulů, klubíček ledvin, které mění svou strukturu a snižuje se jejich výkonnost,“ uvedla Michaela Ságová.

6. Choďte k lékaři. Při vysokém tlaku, který bývá součástí obezity, je nutné léčit se. Stejně tak u cukrovky. „Diabetici by měli chodit na pravidelné, nejčastěji tříměsíční kontroly ke svým ošetřujícím lékařům (diabetolog, praktický lékař), kteří jim pomohou držet nemoc pod dlouhodobou kontrolou. Pacienti s vysokým krevním tlakem musejí správně a pravidelně užívat předepsané léky,“ uvedl doktor Petr Hartl.

7. Nekuřte. „Kouření až dvakrát zvyšuje riziko selhání ledvin,“ řekl doktor Hartl.

8. Pozor na analgetika. Pacienti by neměli užívat volně prodejná analgetika častěji než jedenkrát týdně. Pokud je to nutné, mělo by se to dít vždy pod lékařským dohledem. „Některá analgetika (Brufen, Voltaren a další volně prodejná) mohou zejména v kombinaci s malým přísunem tekutin a dalšími léky na snížení tlaku způsobit zhroucení cirkulace krve v ledvinách a tudíž jejich selhání,“ upozornila lékařka Michaela Ságová.