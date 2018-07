Klouby potřebují péči. Co je ničí a co jim pomáhá?

„Když mi lékař sdělil, že trpím osteoartrózou, moc mě to ani nepřekvapilo. Bolestmi kloubů jsem trpěla už několik let, ale nakonec jsem musela vyhledat lékaře. Doporučil mi užívat glukosamin a také pravidelně cvičit a upravit hmotnost. Zatím to funguje,“ vypráví šedesátiletá Jana ze středních Čech.



Bohužel, v současnosti je osteoartróza nejčastějším kloubním onemocněním v západních zemích.

Čím vyšší věk, tím větší šance, že osteoartrózou onemocníte. Mezi další rizikové faktory pak patří obezita a pohlaví (u žen je vyšší výskyt osteoartrózy kloubů rukou a kolen), a svou roli hraje i genetika.

Za problémy ale mohou často i úrazy. „Vždycky jsem měl klouby v pořádku, sportoval jsem a pak jsem jednou utrpěl úraz kolene. Bohužel se z něj v budoucnu rozvinula osteoartróza,“ říká pětapadesátiletý Roman. Úrazy tedy bývají dalším faktorem při vzniku a rozvoji osteoartrózy, zejména úrazy kolenního kloubu při sportu.

Dalším faktorem, který přispívá ke vzniku nemoci, jsou vrozené a vývojové poruchy kloubů (dysplazie kyčelních kloubů) nebo jiná onemocnění (revmatoidní artritida, dna apod.) a samozřejmě životní styl, kdy dochází k přetěžování kloubů při těžké fyzické práci nebo při sportu. Nejčastěji bývají postiženy kolena, kyčle, ale také ramena, obratle nebo klouby rukou (koncové klouby prstů) a nohou.