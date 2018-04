Šest rad, jak (moc) o svátcích nepřibrat

Vaše postava vám "odpustí", když se jeden, dva dny přejíte sladkým cukrovím. Abyste přibrali jedno kilo tuku, musíte podle Ivy Málkové ze sdružení Stop obezitě - STOB překročit svůj denní limit asi o 25 tisíc kilojoulů, což odpovídá třeba pěti velkým sáčkům chipsů, 45 chlebíčkům s bramborovým salátem nebo deseti balením slaných arašídů.

Problémem ovšem je, když si nevhodné pokrmy delší dobu, a porušujete tak základní pravidlo o vyrovnaném příjmu a výdeji energie. A tady už vánoční svátky a příprava na ně představují značná rizika, kterým mnohé ženy nejsou schopny odolat.

"Největší kalorickou bombou jsou tvrdé destiláty a likéry. Například deci vaječného koňaku má v sobě víc kalorií než deset deka vepřového masa," říká Málková a místo sladkého vaječného koňaku doporučuje raději pár skleniček bílého suchého vína.

Málková upozorňuje i na špatnou skladbu jídelníčku, který je během vánočních svátků plný tuků a sacharidů. Často se přitom stírá pravidelný režim snídaně-svačina-oběd-svačina-večeře. Jí se víceméně celý den. Tomu napomáhají i návštěvy u příbuzných a známých, kde čekají další lahůdky, které "přece musíme ochutnat".

Jak tedy všem těmto lákadlům odolat a zároveň dopřát rozkoše chuťovým pohárkům? Přinášíme šest základních tipů:

1. Neochutnávejte

Zvýšený příjem energie vlastně začíná už několik týdnů před Štědrým dnem při pečení cukroví uždibováním těsta, vylízáváním hrnců nebo ochutnáváním polev.

"Víte-li o sobě, že jste chroničtí ochutnávači, zkuste si jednou na zvláštní talířek odkládat při pečení vše, co jste chtěli ochutnat, ještě před tím, než to vložíte do úst. Názorně tak uvidíte, jaké množství potravin jste do sebe mohli nevědomky přijmout," říká Iva Málková ze STOBu.

2. Napečte přiměřeně

S cukrovím souvisí i následující rada. Vycházejte z toho, že každému členu rodiny stačí malý talířek cukroví maximálně třikrát denně, tedy asi 15 kousků za den. Vynásobte to počtem svátečních dnů a přidejte tak 10 procent na návštěvy a máte zaručeno, že se nebudete cukrovím přejídat, ale zároveň se o něj zcela neochudíte.

Energetickou hodnotu cukroví můžete snížit třeba tím, že místo máslového krému použijete tvarohový nebo pudinkový. Podobně postupujte i u jiných pokrmů. Například při smažení kapra použijte méně tuku a majonézu v bramborovém salátu nahraďte bílým jogurtem.

"A za všech okolností si dobře hlídejte, abyste nejedli cukroví z mísy na stole! Vezměte si malý talířek, dejte si na něj tak pět kousků a ty si pořádně vychutnejte. Když to uděláte nanejvýš třikrát za den, nehrozí, že by vám sváteční cukroví přineslo mnoho kil navíc," doporučuje Málková.

3. Nekupujte všechno

Když se budete na svátky zásobovat jídlem, nakupujte s rozmyslem a nenechejte se strhnout reklamou a dalšími triky obchodníků. Iva Málková ze sdružení STOB doporučuje řídit se zlatým pravidlem "co nenakoupíte, to doma nemáte a nesníte".

"Požitek z jídla neroste s množstvím snědených potravin. Pochutnejte si na kvalitních potravinách a zároveň se pokuste použít metodu JJP – jez jen polovinu," říká Málková.

"Naplánujte si, kolik sníte kousků kapra, kolik si dopřejete kousků cukroví a bez pocitů viny je labužnicky pomalu vychutnejte a těšte se z každého sousta," dodává.

4. Pokrmy skryjte

Dalším zlatým pravidlem je "co oči nevidí, po tom tělo netouží". Neobklopujte se zbytečně dobrotami. Uložte cukroví na hůře dostupné místo a vždy z krabice vezměte jen nezbytné množství.

5. Změňte jídelníček

Pokuste se vyměnit některá tradiční jídla a pití za méně kalorické. Zkuste si připravit méně obvyklé, vzácné pokrmy, které v průběhu roku nepřipravujete. Dopřejte si klidně větší počet chodů, hezky si je připravte a nazdobte, ale dávejte si jen miniaturní porce.

Jelikož o vánočních svátcích se v mnoha rodinách jí jen minimum ovoce a zeleniny, soustřeďte se na takový druh jídel. Zkuste třeba ovocné saláty nebo jednohubky s nízkoenergetickou pomazánkou. Ochutnejte exotické ovoce.

6. Hýbejte se

Nacpat se cukrovím nebo bramborovým salátem a pak se převléknout do tepláků a vyrazit běhat? Pro spoustu lidí jsou Vánoce spojené spíše s lenošením u televize nebo na návštěvách u přátel.

Skutečně není nutné s plným břichem překonávat v terénu rekordy. Ale několikakilometrová procházka může být velmi příjemná. A s dětmi ji můžete spojit i s nějakými hrami.