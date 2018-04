Jak natrvalo zhubnout

Snídaně jogurt nebo celozrnné pečivo, müsli, svačiny ovoce, obědy bílé maso, zelenina, těstoviny nebo rýže, večeře jogurt, polévka, zelenina, špenát, brokolice, sýr.

Ráno do práce pěšky (45 min) nalačno, po práci s pejskem na procházku a večer aerobik, spinning nebo fitness centrum, v létě kolo. Dnes je mi 31 let a už více jak 10 let vážím 48 kg a je mi tak moc dobře, netrápím se hlady, sport mi přináší užitek, zábavu a dobrou náladu (hormony štěstí).

Ale chce to opravdu změnit styl života - nevysedávám v restauracích ani u televize, jím pokud mám hlad a necpu se lákadly a nesmysly, které tělu nepřinesou užitek, ale naopak se tam usadí do tukových polštářů. A necítím, že bych se o něco ošidila, je mi tak fajn...