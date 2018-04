Spánek se nedá ošidit. Méně než 5 hodin spánku vede k infarktu i obezitě

Tipy pro zdravý spánek Nepijte stimulační nápoje od pozdního odpoledne, to znamená minimálně 4 až 6 hodin před ulehnutím, zároveň omezte jejich množství přes den

Vynechejte večer těžká jídla, alespoň 3–4 hodiny před ulehnutím

Po večeři neřešte důležité věci, které vás mohou rozrušit, naopak se snažte dělat příjemné věci, které vás uklidní

Po večeři se jděte projít, ale náročné cvičení odložte raději na ráno

Nepijte večer alkohol

Nekuřte před spaním

Udělejte si z ložnice příjemné místo, kde je spíše chladněji (18–20 stupňů), ticho a tma

Každý den uléhejte a vstávejte ve stejnou dobu, v rozpětí 15–20 minut

Omezte pobyt v posteli na nezbytně nutnou dobu: když nemůžete do půl hodiny usnout, raději vstaňte, jděte si do vedlejší místnosti třeba číst, nepřevalujte se v posteli několik hodin

Dávejte pozor na silné zdroje světla (televize, počítač)