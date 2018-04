Jak na chřipku

20:50 , aktualizováno 20:50

Mám na chřipku osvědčený postup. Chce to zavčasu vypozorovat její nástup a od té chvíle do sebe házet jeden horký čaj s medem za druhým. Mně to v téhle fázi vždy zabere. Jak se to ovšem přehoupne do další fáze, nepomůže nic, musí se z toho člověk pár dní vyležet. Hlavně jí nepřecházet, vrací se to zcela nevyzpytatelně!