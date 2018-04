Jak na bolesti krční páteře?

Krční páteř je v současnosti příčinou mnoha bolestivých syndromů. Vystřelují do okolí krku, způsobí bolest hrudníku, hlavy nebo ramen.

Mechanicky i dynamicky působí krční páteř jiné problémy než například páteř bederní. Je sice zatížena "pouze" hlavou, ta má však velmi vysoké nároky na orientační pohyby a při předklonu přetěžuje ploténky středních a dolních krčních obratlů.

Zatímco naši předci měli hlavu vzpřímenou, aby mohli pozorovat krajinu, životní styl většiny z nás je provázen častým nebo trvalým předklonem. Naše páteř je fyziologicky prohnuta dozadu, my ji však stále obracíme opačným směrem!

Krční páteř je také mnohem častěji vystavena nejrůznějším, byť drobným nehodám a úrazům hlavy, kterým však naprostá většina z nás nevěnuje žádnou pozornost.

Typickým příkladem je nepovedený kotoul vzad, po kterém druhý den bolí krk, velmi záludná jsou prudká zastavení v autě, při nichž se hlava pohybuje dozadu.

Devastující pro krční páteř je i dlouhodobě špatná poloha spánku. V poloze na břiše otáčíme hlavu na jednu stranu, abychom mohli dýchat, v hlubokém spánku poklesne svalové napětí a hlava se zkroutí. Na natažené straně jsou ráno svaly bolavé a častá je i bolest hlavy. Při špatné poloze ve spánku ale může také dojít ke špatnému prokrvení některých ze struktur mozku, výsledkem jsou nečekané a velmi nepříjemné závratě a stavy nevolnosti.

Přestože popsané potíže mohou mít příčinu v jiných, závažnějších onemocněních, nejčastěji je na vině právě krční páteř.



Jak se bolest projevuje?

Bolest může způsobit například práce v dlouhotrvajícím předklonu, svalová dysbalance či statická porucha (například předsunuté držení hlavy).



Nerovnováha mezi jednotlivými svaly na přední a boční zadní straně krku, mezi lopatkami a prsními svaly, kdy některé jsou oslabené a jiné zkrácené, se nazývá "horní zkřížený syndrom". Viditelným výsledkem je zvýšené prohnutí v krční oblasti, kulatá záda, předsunutá hlava, krk i ramena.

Přetížení a vadné držení hlavy a krku se projeví nejprve únavou a poté i bolestí šíje. Nejčastěji se tak stane po dlouhotrvající práci vsedě a s předkloněnou hlavou, stejně nepříjemnou bolest však může způsobit "natřásání" v dopravních prostředcích.



Blokáda v některém z pohybových segmentu krční páteře je také příčinou akutního ústřelu krční páteře, tj. náhlého strnutí šíjového svalstva. Nemocní pociťují bolest pouze na jedné straně, která vystřeluje k ramenům nebo do temene hlavy. Nemohou otáčet ani naklánět hlavu, pociťují závratě a nevolnost. Vzniká při náhlém a nekoordinovaném prudkém pohybu, někdy po jízdě s otevřeným okénkem nebo po přeležení ve spánku.



Neustávající tupá bolest za krkem, vystřelující do ramen nebo k lopatkám, a omezená hybnost krční páteře signalizuje tzv. chronický algický vertebrální krční syndrom. Bývá důsledkem špatně léčených akutních příhod, nadměrné zátěže rukou, degenerativních změn páteře nebo dlouhotrvajícího nepřirozeného držení hlavy.



Další poruchou krční páteře je tzv. cervikokraniální syndrom, který se projevuje bolestmi hlavy. Příčinu této poruchy lze hledat v nejvyšších částech krční páteře. Jde o poruchu krční páteře, bolest se ale šíří i do rukou (do ramen či paží). Centrum bolesti je v týlu, někdy na temeni hlavy i ve spánku. Bolest bývá asymetrická, ale i zcela jednostranná a nemusí být vůbec pravidlem, že je cítit v oblasti krční páteře. Dalším příznakem této poruchy mohou být závratě a pocit nevolnosti. Bolesti bývají dlouhodobé a aktivují se zvýšenou zátěží krční páteře.



Jak potíže léčit?

Důležité je, aby vyšetření krční páteře a diagnózu vždy stanovil lékař! Fyzioterapeut až poté provede svá vyšetření a stanoví fyzioterapeutický plán léčby.



U potíží způsobených špatným držením těla je důležité snažit se takovéto poloze vyhýbat, případně upravit pracovní prostředí – změnit výšku pracovní plochy, klávesnice, monitoru atd. Léčba svalových dysbalancí spočívá v terapii pro jejich nápravu. Často zejména u žen s "horním typem dýchaní", při němž je přetěžováno šíjové svalstvo, je nutný nácvik správného dechového stereotypu.



V případě diagnostikovaného akutního ústřelu provádí fyzioterapeut manuální terapii "tahu", která přináší úlevu i uvolnění blokovaných segmentů. Svalová ztuhnutí se pak ovlivňují technikou protahování zkrácených svalů a relaxací napjatých svalů. Velmi důležité je chránit šíji před prochladnutím, například z průvanu otevřeného okna nebo klimatizace. Je možné také krk nahřívat "suchým teplem", v žádném případě však v horké lázni.



Léčebné programy

Při léčbě chronických bolestí krční páteře se v Asklepionu využívá prostředků manuální terapie. Jedná se především o techniky měkkých tkání (míčkování, fasciální techniky), mobilizace (techniky sloužící k obnovení kloubní vůle "zablokovaných" částí), trakce, zaměřujeme se na nápravu svalových dysbalancí. Samozřejmostí jsou režimová opatření a náprava pohybových stereotypů, kdy se klient učí správně sedět, stát a nosit břemena.

Důležitou součástí terapie je zařazení vhodného cvičení. Klient je instruován, jak je možné bolestivým stavům či jejich zhoršování předcházet. Zvýšené napětí šíjových svalů a s ním související bolest je často spojena se stresem, proto terapii fyzioterapeuti v Asklepionu doplňují o relaxační cvičení.



I vás sužují problémy s krční páteří? Trávíte většinu dne u počítače nebo v autě? Nečekejte, až se bolest zhorší, a objednejte se ještě dnes na vyšetření k erudovaným fyzioterapeutům do Asklepionu na tel. 234 716 200.