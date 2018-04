Chřipce antibiotika nepomůžou, zánět průdušek většinou vyléčí

Co dělat s horečkou *Sráží se až nad 38 (u někoho i 39) stupňů, do té doby je spíše prospěšná, pomáhá tělu bojovat s infekcí, nesmí ale trvat déle než 48 hodin.

* Pokud dětem měříte teplotu v konečníku či ústech, musíte od zjištěné hodnoty půl stupně odečíst. * Na srážení horečky jsou vhodné studené až ledové zábaly, ale pozor, ne na celé tělo, nejúčinnější jsou zábaly na zápěstí, ruce a nohy. * Skvělý je zábal s jablečným octem: přidejte do vlažné vody trochu octa a do roztoku namočte ručník či plenu, vyždímejte je a do látky nemocnému zabalte ruce a nohy, pokud je nemá při horečce studené. * Můžete střídat paracetamol s ibuprofenem – každé čtyři hodiny by se měl podat jeden lék vždy střídavě, interval nezkracujte. * K lékaři je potřeba zamířit, pokud horečka stoupá ke čtyřicítce a dotyčný je navíc schvácený, ztrácí vědomí nebo obtížně dýchá. * Horečnaté blouznění sice také dokáže vyděsit, ale s poklesem teploty zase odezní. * Stejně není důvodem k panice, že malému dítěti náhle vylétne teplota až k 39 stupňům, pokud celkově nevypadá nemocně. * Pozor, třeba u zánětu uší nebo angíny mohou mít děti naopak teplotu jen mírně zvýšenou, proto je třeba sledovat i další příznaky.