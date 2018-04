Jak léčit chřipku

Dva díly medu na jeden díl slivovice. Zaručený recept z Valašska, jak z těla vyhnat bacily chřipky, které na lidi v posledních dnech útočí ze všech stran.

"Myslím, že epidemie už v Česku naplno propukla, i když je zatím hlášená jenom v Jihomoravském kraji,“ upozorňuje Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu. S chřipkou podle statistik v Česku ulehlo přes 180 tisíc lidí.

"Ve skutečnosti ale bude stonat určitě mnohem víc lidí. Ne všichni se totiž s chřipkou k lékaři vypraví a statistiky pak ukazují míň nemocných, než jich doopravdy je,“ vysvětluje Kynčl.

Kromě praktických lékařů v Jihomoravském kraji mají plné čekárny nemocných také lékaři ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Královéhradeckém, Zlínském a Olomouckém kraji.

"Právě na Olomoucku se chřipka šíří nejrychleji. Nemocných je tu o čtyřicet procent více než minulý týden,“ říká Kynčl.

Paralen a slivovice

Čtyřiadvacetiletou studentku Hanu Petříčkovou skolila chřipka v sobotu. "Strašně mně třeštila hlava, bolely klouby a škrábalo v krku. Když jsem si změřila teplotu, měla jsem skoro čtyřicet,“ vypráví.

Nakazit už dívka stihla i celý zbytek rodiny. Přitom podle lékařů stačilo málo a její blízcí si pobyt v posteli mohli ušetřit.

"I když máte nemocného přímo v rodině, neznamená to, že chřipku musíte také chytit. Obvykle stačí dbát na to, aby bylo v bytě dobře vyvětráno,“ radí opavský lékař Kamil Běrský.

Chřipkový virus se totiž přenáší vzduchem, a pokud v místnosti, kde stonající leží, nemá vzduch šanci se vyměnit, tak se ostatní členové rodiny nakazí mnohem snáz. I nemocný se pak s chřipkou obyčejně potýká déle.

"Preventivně také působí nejrůznější vonné oleje, hlavně eukalyptový. Mají lehké dezinfekční účinky a nemocnému navíc usnadní dýchání,“ doporučuje Běrský. Dají se buďto nakapat do aromalampy, nebo marodícímu sprejem nastříkat třeba na polštář.

Chřipka v číslech Celkově s chřipkou leží přes 180 tisíc lidí. Od minulého týdne jich přibyla téměř pětina. Epidemie je v Jihomoravském kraji (2 218* nemocných). Na její hranici je i Středočeský (1 963*), Plzeňský (1 925*), Zlínský (1 905*), Karlovarský kraj (1 904*) a Královéhradecký kraj (1 902*). Nejrychleji se chřipka šíří na Olomoucku. Od minulého týdne je tu o 40 procent nakažených víc. * Nemocných na 100 tisíc obyvatel Zdroj: Státní zdravotní ústav

Opatrně s vitaminy

Od věci nejsou podle lékařů ani staré "babské“ rady: pít horký čaj s medem nebo cucat hřebíček a pořádně se vypotit pod peřinou.

"Valaši na chřipku zase doporučují slivovici s medem, dva ku jedné ve prospěch medu. A mám to vyzkoušené, vážně to zabírá,“ říká Běrský. Přehánět by to lidé podle něj neměli s vitaminy. "Je lepší dát si jednu tabletku rozpustného céčka než do sebe bez rozmyslu naházet všechno myslitelné ovoce. Žaludek by to nemusel zvládnout a hrozila by pak i alergická reakce,“ vysvětluje Běrský.

V každém případě by se chřipka neměla přecházet. I když sama o sobě není smrtelnou nemocí, tak na její komplikace, jako jsou třeba těžké zápaly plic, ročně umírá kolem dvou tisíc lidí.

"Platí tu jednoduchá rovnice: čím dřív člověk ulehne, tím dřív také vstane. Nejdůležitější je strávit první dny nemoci v klidu a v posteli,“ říká Běrský.