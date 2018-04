Jak jíst v době krize levně a zároveň zdravě? Poradíme vám

1. Neutrácejte za prázdné kalorie

Ekonomická krize je dobrým důvodem, proč přestat kupovat různé pamlsky, sladké bublinkové nápoje nebo slané brambůrky. Tyto pochoutky představují nálož prázdných kalorií a většinou jsou plné éček.

Profesor Adam Drewnowski, epidemiolog z University of Washington, říká: "Ačkoliv některé značky tohoto typu potravin pořídíte lacino, měli byste jim odolat a zaměřit se na jejich zdravější variantu. Ulevíte peněžence a navíc uděláte něco pro sebe."

Pokud se při nákupech zaměříte na výběr skutečně hodnotných potravin, koupíte toho nakonec méně. Vědci z University of New York ve výzkumu zaměřeným na obézní děti sledovali nákupy jídla několika různých domácností a zjistili, že když se začaly nakupovat výhradně "zdravé" potraviny, významně se ulevilo jejich rodinnému rozpočtu.

Nedovolí vám stav vašeho konta navštěvovat restaurace tak často jako dřív? Pak byste měli odolat pokušení nahradit restaurace provozovnami rychlého občerstvení, jejichž nabídka se až na výjimky se zdravým jídlem zrovna neslučuje.

"Zdravé jídlo nemusí být vůbec drahé. Pokud zvolíte zdravou a vyváženou stravu, můžete naopak výrazně ušetřit. A to nejen tím, že si do práce berete svačiny nebo uvařené jídlo z domova a nemusíte chodit do restaurací nebo fast foodů," vysvětlila nutriční terapeutka Julie Zákostelecká.

2. Vraťte se k "obyčejným" potravinám

Ačkoliv supermarkety nabízejí desítky exotických, módních a mnohdy předražených potravin, není důvod, proč byste nemohli vařit z docela obyčejných surovin. Zelí, fazole, jablka, mrkev nebo brambory vám peněženku příliš neprovětrají a můžete z nich vykouzlit nepřeberné variace.

Třeba zrovna brambory obsahují vitamin C a B6 a B3, jód, hořčík, draslík, kalcium a železo, a navíc mají minimum tuku. Poskytují dostatek energie ve formě sacharidů a zároveň se doporučují jako dietní strava, protože obsahují mnohem méně sušiny než obiloviny, a tudíž i menší množství využitelné energie. Rovnou však zapomeňte na smažené hranolky, krokety nebo bramboráčky a naučte se připravovat pokrmy z brambor pečených nebo vařených.

"Chutná jídla můžete vytvořit i z docela obyčejných potravin. Výborná je třeba pomazánka z olomouckých tvarůžků, na kterou kromě tvarůžků potřebujete tvaroh, jednu kapii a jednu nakládanou okurku. Nebo zkuste ředkvičkový salát, který vyrobíte ze dvou vajec, bílého jogurtu, pepře, soli a dvou svazků ředkviček," radí Zákostelecká.

3. Ovoce a zelenina nemusí být nutně čerstvé

Rozšířený názor, že ovoce a zelenina musí být čerstvé, aby byly zdravé, je mýtus. "Technologické procesy, kterými se konzervují a zmražují, se za poslední léta velmi zdokonalily, a proto si ovoce a zelenina stále uchovávají dostatek vitaminů," uvedl pro noviny New York Times Robert Murray z Ohio University College of Medicine.

V některých případech přitom mohou být dokonce zdravější než jejich čerstvá verze v supermarketech. Mnohé druhy ovoce se totiž sklízejí ještě předtím, než dozrají, a tím ztrácejí vitaminy. Naopak ovoce a zelenina používaná na zmražení se sklízí v době plné zralosti.

4. Nekupujte balenou vodu

Výzkumy dokazují, že balené vody mají na lidské zdraví stejný vliv jako voda z kohoutku. "Vědecké testy prokázaly, že voda z kohoutku je pro naše zdraví stejně dobrá jako balená voda, která ovšem stojí v průměru pětsetkrát víc," říká doktor Stephen Edberg z Yale University.

5. Jde to i bez značky

Zkuste někdy udělat "slepý test" a naservírujte členům domácnosti různé druhy potravin, dražších značkových a těch levnějších, nesoucích třeba jméno obchodu. Nejspíš zjistíte, že například kukuřičné lupínky, toastový chléb nebo mléko chutnají velmi podobně, přestože v jejich ceně může být rozdíl i desetikorun.

"Pokud chcete razantně ušetřit na potravinách, sledujte ceny potravin v různých akcích a alespoň na nějakou dobu se vzdejte svých oblíbených značek," doporučuje Julie Zákostelecká.