Sprchovat se denně je zbytečné, stačí to i jednou do týdne, tvrdí lékaři

Všechno odstartoval magazín Time, který doktorům položil častý dotaz čtenářů: jak často bychom se opravdu měli sprchovat? Pokud by šlo čistě o zdraví a tělesný pach nehrál žádnou roli, ideální by podle nich byla jedna, maximálně dvě sprchy za týden.



„Myslím, že většina lidí se myje až příliš často,“ říká C. Brandon Mitchell, dermatolog a odborný asistent na George Washington University. Mytím totiž kůži zbavujeme přirozeného mazu, navíc můžeme narušit populaci bakterií, která na ní žije a která podporuje náš imunitní systém, vysvětluje.

„Lidé si myslí, že díky častému mytí budou zdravější, ale z bakteriologického hlediska je to nesmysl,“ dodává Elaine Larsonová, expertka na infekční onemocnění z Kolumbijské univerzity v New Yorku. Přehnaná hygiena podle ní může být škodlivá zvlášť pro lidi se suchou pokožkou; mytím se vysušuje, a můžou tak do ní snáze proniknout mikroorganismy, které přenášejí infekce.

Mýdlo jen někam, šampon jen někdy

Každý z nás má samozřejmě jinak fyzicky náročné zaměstnání, jinak se potí, někdo trpí výraznějším tělesným zápachem a někdo prostě myšlenku na den bez sprchy nesnese. „Pacientům, kteří se myjí každý den, doporučuji alespoň nepoužívat mýdlo na celé tělo,“ podotýká Mitchell. Úplně podle něj stačí zaměřit se na podpaží a intimní partie.

S vlasy je to trochu jinak. Denní mytí šamponem lékař nedoporučuje, ale pokud trpíte lupy nebo máte kožní problémy, je vhodné správnou kosmetiku zapojit několikrát týdně. Lidem, kteří mají sušší pokožku hlavy, podle Mitchella zcela stačí používat šampon v intervalu několika týdnů. To hraje do karet i vyznavačům metody „no poo“, kteří vlasovou kosmetiku vyřadili úplně.

Čisticí gely vyhoďte, raději vyperte

Spousta lidí nedá ani ránu bez antibakteriálního gelu či mýdla; takové prostředky jsou přitom podle obou odborníků zcela zbytečné. Výzkum, který provedla Larsonová, podle jejích slov ukázal, že přípravky s přívlastkem „antibakteriální“ jsou v prevenci nákaz stejně úspěšné jako klasické mýdlo. U čisticích gelů do kabelky navíc hrozí, že při častém používání odstraní z pokožky ještě více „dobrých“ bakterií než běžné mytí.

Chceme-li se vyhnout infekci, nejdůležitější je pravidelné (ne přehnané) mytí rukou, ale také časté praní. Na oblečení, které jsme dlouho nevyprali, se totiž hromadí více nečistoty a odumřelých kožních buněk než na kůži samotné, upozorňuje lékařka.

