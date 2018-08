Pitný režim v horku: pijte častěji, nejlepší jsou voda a minerálky

Tělo je z velké části tvořeno vodou. U dospělého člověka dosahuje až 70 procent. Voda pomáhá při dopravě a vstřebávání živin, podílí se na odstraňování odpadních látek a má zásadní úlohu při regulaci tělesné teploty. Za běžných klimatických podmínek by měl dospělý člověk vypít zhruba dva (ženy) až 2,5 litru (muži) vody za den.



U dětí, které jsou citlivější na ztrátu tekutin, se doporučená spotřeba vody stanovuje podle věku. Pro dítě od 2 do 3 let věku je doporučeno 1,3 litru tekutin, od 4 do 8 let je to 1,6 litru tekutin a od 9 do 13 let by denní spotřeba tekutin neměla klesnout pod 1,9 (dívky) a 2,1 litru (chlapci).

Pokud teploty překračují třicítku a navíc trávíte hodně času venku nebo dokonce na přímém slunci, je zapotřebí příjem tekutin zvýšit. To znamená o půl litru až litr více. Jinak hrozí bolesti hlavy, slabost, únava a v závažných případech i poruchy vědomí.

Experti pak doporučují pít spíše menší dávky, ale častěji.

Pomůže barva moči

Podle Moniky Bartolomějové, hlavní nutriční specialistky kliniky Svět zdraví je příjem tekutin v takových extrémních vedrech, která nyní panují, velmi individuální. „Minimum je 30 až 35 mililitrů na kilogram tělesné hmotnosti. Záleží na tom, jak moc se potíme, co děláme, v jakém se pohybujeme prostředí – venku, na slunci, v klimatizovaném prostředí – a tomu přizpůsobit množství tekutin,“ řekla iDNES.cz Bartolomějová.

Dodala, že dobrým indikátorem i v těchto horkých dnech může být barva moči. Pokud je moc tmavá, měli bychom pít více. „Základem je voda, v těchto vedrech ve zvýšeném množství ta minerální, protože s větším pocením se ztrácejí z organismu nejen tekutiny, ale rovněž minerální látky,“ upozornila Bartolomějová.

Obyčejnou vodu je možné kombinovat s dalšími nápoji, například s čaji anebo ředěnými stoprocentními zeleninovými šťávami. Minerálky není třeba v tomto období nijak omezovat. Dokonce mohou tvořit i podstatnou část pitného režimu.

„V těchto horkých dnech, a navíc pokud ještě sportujeme, mohou být minerálky i silně mineralizované. Omezení nebo spíše regulace těch silně mineralizovaných je nutné jen u osob, které dodržují nějaký specifický dietní režim. V tomto případě půjde o to, vybrat vhodný druh. Je to stejné jako v případě určitého typu stravování, při kterém hledáte vhodné potraviny,“ vysvětlila nutriční specialistka Věra Boháčová z AquaLife Institutu.

Iontové nápoje pro tramvajáky

Kvůli extrémnímu horku musí i někteří zaměstnavatelé zajistit svým pracovníkům vhodný pitný režim. Například pražský dopravní podnik dává řidičům tramvají, kteří jezdí dlouhé hodiny ve sluneční výhni, iontové nápoje.

„V teplých dnech řidiči dostávají rozpustný ochranný nápoj, v extrémně teplých dnech pak dva ochranné nápoje,“ řekla minulý týden iDNES.cz mluvčí Aneta Řeháková.

Podle Moniky Bartolomějové se ovšem běžní lidé bez iontových nápojů i v těchto vedrech obejdou a vystačí si s pitným režimem založeným na dostatku vody, minerálek nebo jiných vhodných tekutin.

„V běžném režimu je možné využít i vysokého obsahu vody v ovoci a zelenině, například v melounech či okurkách, které mohou také velmi významně pomoci k zavodnění organismu. Iontové nápoje jsou výhodou zejména v horkých dnech při současné zvýšené fyzické aktivitě,“ upozornila.

Pokud má někdo pocit, že mi při dané aktivitě nemusí stačit běžné spektrum nápojů a iontové nápoje chce do svého pitného režimu zařadit, je dobré se před výběrem poradit s odborníkem.

„Iontové nápoje obsahují především vyšší množství vitaminů, minerálních látek a také cukr a případně další látky, a to v různém složení,“ dodala Monika Bartolomějová.

Pozor na nemocné

Velmi opatrní by v těchto dnech měli být především chronicky nemocní lidé, kteří vedro snášejí velmi těžko. Jde především o kardiaky, astmatiky nebo diabetiky. Tito pacienti by měli udělat maximum pro to, aby se takovému počasí vyhnuli. Nejlépe jim bude na horách, kde mohou být teploty až o pět stupňů nižší.

Zvláštní režim pak mají pacienti s poruchou vylučování moči, která je typická pro chronické onemocnění ledvin. „Naši pacienti, kterým selhaly ledviny a chodí na dialýzu mají i při těchto vysokých teplotách zcela zvláštní režim a jsou vlastně výjimkou. Jejich pitný režim je omezen, protože nemohou tvořit moč, a tak se nemají nadbytečné vody v těle jak zbavovat. Tito pacienti musejí být v období extrémních veder obzvlášť opatrní, nevystavovat se přímému slunci a hodně odpočívat. Režim pití u těchto pacientů řídí lékař,“ uvedl Ondřej Remeš, primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Nymburku.