Kašel má více podob. Jak ho úspěšně léčit?

Babské rady a tipy proti kašli 1. Uvařte si čaj: Na dráždivý kašel pomáhá horký nápoj či vdechování horké páry z hrnku. 2. Zvlhčovat: Suchý vzduch suchý kašel ještě zhoršuje. Možnost, jak dodat dýchacím cestám více vlhkosti, je použití zvlhčovače nebo odpařovače. 3. Cucejte pastilky: Třeba lékořicové nebo eukalyptové jsou výborné, dají se sehnat i v sítích drogerií, například v DM. 4. Myslete na pitný režim: I když kašlete proto, že jste nachlazení, nezapomínejte pít. Nejen vodu, ale i polévky a podobně. Zejména slepičí vývar přispěje k uvolnění hlenu v dýchacích cestách. 5. Antacida: Pokud kašlete, a nejste ani nachlazení, ani nemáte astma, je možné, že trpíte gastroezofageálním refluxem, kdy se po ulehnutí vrací žaludeční šťávy do jícnu, takže vás to dráždí ke kašli. Zkuste si před spaním vzít antacidum, lék na potlačení kyselosti žaludku. 6. Sirup z cibule: Vymačkejte šťávu z jedné cibule a pak do této šťávy přidejte jednu lžičku medu. Pak aspoň 3x denně podávejte. 7. Pijte bylinkové čaje: Vhodné jsou například čaje z heřmánku (přispívá navíc k dobrému spaní), tymiánu (tymián obsahuje látky, které uvolňují dýchací cesty). 8. Masáže: Masírování hrudníku a zad může kašel zmírnit. 9. Odstraňte dráždivé látky z okolí: Spoustě lidí mohou vadit nejrůznější dráždivé přípravky v jejich okolí, ať už je to kouř, nebo třeba silný parfém. Nejhorší je samozřejmě kouř z cigaret. Téměř všichni kuřáci nakonec dostanou tzv. kuřácký kašel. Nejlepším řešením je přestat kouřit. 10. Teplá sprcha: Když kašlete, pomůže vám horká sprcha. Zavřete okna a dveře a vypněte ventilátor, takže to v koupelně bude vypadat tak trochu jako v páře. Pára skvěle pomáhá při uvolnění dýchacích cest a ucpaných dutinách. Pozor jen v případě, že máte astma, to buďte opatrní. 11. Pepř a med: Na vlhký kašel dobře zabírá kombinace pepře a medu. Pepř totiž stimuluje krevní oběh a tok hlenu, med je zase přírodní lék na zvlhčení sliznice a odkašlávání. Smíchejte jednu čajovou lžičku čerstvě umletého pepře a dvě lžičky medu a zalijte vroucí vodou. Zakryjte a nechte louhovat asi patnáct minut, pak po doušcích pijte. 12. Citron s pepřem a solí: Možná teď protahujete obličej, protože se vám z téhle podivné kombinace zvedá žaludek, ale věřte, že to funguje. Posypte si rozpůlený citron solí a pepřem a sajte ho. Když už nic jiného, budete myslet na to, abyste to co nejrychleji vycucali, takže přestanete myslet na kašel. 13. Lékořice: Chutná a léčí. Kořen lékořice se už po staletí používá k léčbě kašle. Lékořice uklidní zanícené a podrážděné hrdlo a pomáhá zmírnit kašel.