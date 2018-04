Omrzel vás štrúdl? Recepty na koláče z jablek z celé Evropy

Alsaský koláč

Příprava: 140 minut + pečení 50 minut

Na 1 formu

* 200 g polohrubé mouky

* 100 g másla

* 4 žloutky

* 30 g cukru moučka

* sůl

* 2 polévkové lžíce studené vody

* 600-700 g jablek

* 2 polévkové lžíce citronové šťávy

* 100 g cukru krupice

* 1 vanilkový cukr

* 2 dcl smetany

1. Z mouky, másla, jednoho žloutku, moučkového cukru, soli a vody zpracujeme těsto, které zabalíme do fólie a necháme 2 hodiny odpočinout v chladu.

2. Troubu předehřejeme na 200 °C. Koláčovou formu vymažeme tukem.

3. Jablka omyjeme, rozčtvrtíme, vykrájíme jádřince, oloupeme. Každou čtvrtku několikrát nařízneme podélně do hloubky tak, aby se nerozpadla. Naříznutá jablka pokapeme šťávou z citronu.

4. Těsto rozválíme na placku, vyložíme jím formu, na několika místech propícháme vidličkou, poklademe jablky a pečeme ve vyhřáté troubě asi 20 minut.

5. Krupicový a vanilkový cukr se třemi žloutky utřeme do pěny, přimícháme smetanu a přelijeme směsí předpečený koláč. Pečeme dalších 30 minut.

NÁŠ TIP Použijte místo vanilkového cukru vyškrábnutou dřeň z vanilkového lusku. Lusk pak dejte do nádoby s cukrem.

Holandský jablkový koláč

Příprava: 80 minut + pečení 60 minut

Na 1 formu

* 300 g hladké mouky

* 125 g cukru

* 1 lžička prášku do pečiva

* sůl

* 200 g másla

* 2 žloutky

* 2 lžíce studené vody

* 50 g světlých rozinek

* 50 g tmavých rozinek

* 2 lžíce rumu

* 2 lžíce hrubé mouky

* 800 g oloupaných jablek

* 1 1/2 polévkové lžíce vanilkového pudinkového prášku

* 1 vanilkový cukr

* 1 lžička skořice

1. Z mouky, cukru, prášku do pečiva, soli, másla a žloutku zpracujeme těsto a dáme je na hodinu do chladu. Rozinky přelijeme rumem a necháme je nasáknout.

2. Troubu předehřejeme na 180 °C. Formu vymažeme tukem a vysypeme hrubou moukou.

3. Jablka nakrájená na silnější plátky promícháme s pudinkem, vanilkovým cukrem, skořicí a okapanými rozinkami.

4. Dvěma třetinami rozváleného těsta vyložíme koláčovou formu, naplníme jablečnou směsí.

5. Zbytek těsta rozválíme a buď z něj vykrajujeme ozdobné kousky, nebo nakrájíme na proužky. Jimi poklademe povrch koláče.

6. Potřeme rozšlehaným žloutkem a pečeme 50 minut, poté zabalíme koláč do alobalu a ještě 10 minut pečeme.

Švédský koláč naruby

Příprava: 20 minut + pečení 45 minut

Na 1 formu

* 2 lžíce strouhanky

* 4 jablka

* 150 g másla

* 1 hrnek mouky

* 1 hrnek cukru krupice

* 2 velká vejce

* 2 lžičky skořice

* špetka mletého muškátového oříšku

* sůl

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Koláčovou formu vymažeme tukem, vysypeme strouhankou.

2. Jablka omyjeme, rozčtvrtíme, vykrájíme jádřince a oloupeme. Nakrájíme na slabší plátky a poklademe jimi dno koláčové formy.

3. Smícháme cukr s rozpuštěným máslem, přilijeme rozšlehaná vejce, mouku, skořici, muškátový oříšek a sůl. 4. Těsto přelijeme přes jablka a formu vložíme do trouby. Pečeme 45-50 minut.

NÁŠ TIP Můžete přidat najemno nasekané vlašské ořechy.

Westfálský koláč s ořechovou drobenkou

Příprava: 140 minut + pečení 50 minut

Na 1 formu

* 250 g polohrubé mouky

* 150 g másla

* 50 g cukru moučka

* 1 vejce

* 700 g jablek

* citron

* 1 lžíce škrobové moučky

* 3 lžíce cukru krupice

Na drobenku:

* 150 g mletých vlašských ořechů

* 100 g másla

* 100 g hrubé mouky

* 100 g cukru moučka

* 1/2 lžičky skořice

* rum

1. Z mouky, másla, cukru a vejce zpracujeme těsto, které zabalené do potravinářské fólie necháme odpočinout 2 hodiny.

2. Troubu předehřejeme na 180 °C. Koláčovou formu vymažeme tukem.

3. Jablka omyjeme, rozčtvrtíme, vykrájíme jádřince, oloupeme a nakrájíme na kostičky. Šťávu z citronu promícháme se škrobovou moučkou a krupicovým cukrem a zamícháme k nakrájeným jablkům.

4. Z mletých vlašských ořechů, másla, hrubé mouky, moučkového cukru a skořice a několika kapek rumu uděláme drobenku.

5. Těsto rozválíme, vyložíme jím koláčovou formu, propícháme vidličkou a 10 minut zapečeme.

6. Korpus koláče naplníme jablky a zasypeme ořechovou drobenkou a pečeme dalších 35-40 minut.

NÁŠ TIP Vyzkoušejte kombinaci hrušek a jablek nebo jen samotné hrušky.

Francouzský křehký koláč

Příprava: 30 minut + pečení 45 minut

Na 1 formu

* 1 kg jablek

* 600 g listového těsta

* 100 g strouhaných vlašských ořechů

* 100 g cukru krupice

* 2 skořicové cukry

* 100 g másla

* 1 žloutek

* 2 lžíce mléka

1. Jablka omyjeme, oloupeme, rozkrojíme na čtvrtiny, vykrojíme jádřince, nakrájíme na tenké nudličky nebo nastrouháme na hrubém struhadle.

2. Troubu předehřejeme na 200 °C. Vyšší koláčovou formu vymažeme tukem.

3. Těsto rozdělíme na 4 díly, vyválíme je postupně na podlouhlé obdélníky.

4. Každý obdélník posypeme nastrouhanými ořechy, poklademe jablky, posypeme cukrem a skořicovým cukrem, pokapeme polovinou rozehřátého másla a těsto svineme do tenké rolády.

5. Z prvního kousku stočíme uprostřed formy závitek, postupně přidáme další kusy, roládami vyplníme celou formu.

6. Celý koláč potřeme žloutkem rozšlehaným s mlékem a pečeme 45 minut. Hotový ještě potřeme zbylým rozpuštěným máslem.

NÁŠ TIP Přidejte k jablkům nastrouhanou citronovou nebo pomerančovou kůru.

Francouzská bublanina clafoutis

Příprava: 45 minut + pečení 45 minut

Na 1 formu

* 600 g oloupaných jablek

* 60 g másla

* 100 g cukru moučka

* 1 lžička skořice

* 75 cl rumu

* 1 hrnek mléka

* 3 velká vejce

* 1 vanilkový cukr

* špetka soli

* 2/3 hrnku hladké mouky

1. Předehřejeme troubu na 180 °C. Formu na koláč vymažeme tukem.

2. Jablka rozkrájíme na centimetrové měsíčky. V hlubší pánvi rozehřejeme máslo a jablka na něm krátce opečeme. Pánev stáhneme z plamene, jablka posypeme 2/3 cukru, skořicí a zalijeme rumem, promícháme a zakryjeme. Necháme půl hodiny macerovat.

3. V míse elektrickým šlehačem prošleháme mléko s vejci, vanilkový cukr, sůl, postupně zašleháme mouku.

4. Dno formy vyložíme polovinou plátků jablek, slitou šťávu přimícháme do těsta, jablka jím zalijeme a poklademe zbytkem ovoce, které do těsta lehce zatlačíme. Pečeme dozlatova asi 45 minut. Posypeme zbylým moučkovým cukrem a podáváme ještě teplé.

NÁŠ TIP Clafoutis (vyslovujeme klafuty) lze připravit z nevypeckovaných třešní a višní nebo borůvek či hroznů.

Bavorský jablkový koláč

Příprava: 50 minut + pečení 45 minut

Na 1 formu

* 350 g hladké mouky

* 200 g másla

* 100 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 2 vejce

* sůl

* 1/2 prášku do pečiva

* 5 lžic mléka

* 5 oloupaných jablek

* 3 lžíce cukru krupice

* 1 skořicový cukr

* 2 lžíce světlých rozinek

1. Z mouky, nastrouhaného másla, moučky, vanilkového cukru a jednoho vejce, prášku do pečiva, soli a mléka vypracujeme těsto. Necháme je asi 30 minut odpočinout v chladu.

2. Jablka s vykrájenými jádřinci nastrouháme a promícháme s cukrem, skořicovým cukrema rozinkami.

3. Troubu předehřejeme na 200 °C a koláčovou formu vymažeme tukem.

4. Z těsta oddělíme dvě třetiny, vyválíme je na pomoučněném vále nebo mezi dvěma fóliemi na placku, kterou vyložíme formu tak, aby byly okraje zvýšené.

5. Formu naplníme jablky, zakryjeme druhým vyváleným plátem těsta a okraje spojíme. Povrch potřeme rozšlehaným vajíčkem a na několika místech propícháme vidličkou.

6. Po deseti minutách pečení stáhneme teplotu na 180 °C a ještě 30 až 35 minut pečeme.

NÁŠ TIP Vymažte dno korpusu pod jablky sladkým tvarohem.

Jablkový mřížkový koláč

Příprava: 140 minut + pečení 60-70 minut

Na 1 formu

* 2 a 1/2 hrnku hladké mouky

* 1 lžíce cukru krupice

* špetka soli

* 150 g másla

* 60 g ztuženého tuku

* 6-8 lžic studené vody

* 1 citron

* 3/4 hrnku hnědého cukru

* 2 lžíce škrobové moučky

* špetka mletého muškátového oříšku

* 1 kg jablek

* mléko

* cukr moučka

1. Mouku, cukr, sůl, máslo, ztužený tuk a vodu zpracujeme na těsto, ze kterého vytvarujeme dvě silnější placky.

Necháme odležet 2 hodiny v chladu.

2. Z omytého a osušeného citronu nastrouháme kůru, vymačkáme šťávu.

3. Jablka omyjeme, oloupeme, odstraníme jádřince a nakrájíme na tenké plátky.

4. V míse smícháme cukr, škrobovou moučku, muškátový oříšek, citronovou kůru a 3 lžíce citron. šťávy, promícháme s jablky.

5. Troubu předehřejeme na 200 °C. Větší koláčovou formu vymažeme tukem.

6. Jednu placku těsta rozválíme a vyložíme jí formu, naplníme jablky. Druhou placku rozválíme a nakrájíme rádélkem na 12 proužků. Koláč ozdobíme proužky, potřeme je mlékem a dáme péct na nejnižší příčku trouby.

7. Po deseti minutách pečení snížíme teplotu na 180 °C a dopékáme ještě 50-60 minut. Koláč můžete zakrýt alobalem, aby se těsto nespálilo.

Hugenotský koláč

Příprava: 30 minut + pečení 35-45 minut

Na 1 formu

* 1 hrnek nasekaných jablek

* 1 hrnek nakrájených vlašských ořechů

* 3 malá vejce

* 1 a 1/2 hrnku cukru krupice

* 4 vrchovaté polévkové lžíce hladké mouky

* 2 a 1/2 lžičky prášku do pečiva

* sůl

* 2 dcl smetany ke šlehání

* 1 vanilkový cukr

1. Předehřejeme troubu na 200 °C. Vymažeme nebo vyložíme pečicím papírem menší kulatou dortovou formu.

2. Jablka omyjeme, rozčtvrtíme, vykrájíme jádřince, oloupeme a jablka nasekáme na kousky. Ořechy překrájíme na menší kousky.

3. Elektrickým šlehačem šleháme vejce s cukrem, dokud není směs světlá a hustá. Přišleháme mouku s práškem do pečiva a špetkou soli. Do těsta zapracujeme jablka a ořechy a směs přelijeme do formy. Pečeme 35-45 minut, dort by měl mít zlatohnědou barvu.

4. Smetanu oslazenou vanilkovým cukrem ušleháme dotuha a podáváme s teplým koláčem.

NÁŠ TIP Originální recept je s pekanovými ořechy. Koláč můžete také předpéct den předem a pak jen prohřát v troubě.

Jablkový crumble

Příprava: 20 minut + pečení 30-40 minut

Na 1 pekáček

* 5-6 středních jablek

* 80 dkg cukru krupice

* 3 lžíce rozinek

* 3 lžíce vody

* 100 g másla

* 150 g celozrnné mouky

* 80 g hnědého přírodního nebo třtinového cukru

* 1 lžička skořice

* 3 lžíce ovesných vloček

* 4 lžíce loupaných mandlí

1. Troubu předehřejeme na 200 °C. Zapékací misku vymažeme tukem.

2. Jablka omyjeme, rozčtvrtíme, oloupeme a nakrájíme na kostičky. Promícháme je s cukrem a rozinkami. Pečeme podlitá dvěma až třemi lžícemi vody asi deset minut.

3. Ze studeného másla, mouky, skořice a cukru uděláme drobenku, přimícháme do ní vločky a na nudličky nasekané mandle.

4. Předpečená jablka posypeme drobenkou a pečeme dalších 20-30 minut.

Tarte Tatin

Příprava: 80 minut + pečení 30 minut

Na 1 formu

* 320 g hladké mouky

* 325 g másla

* 110 g cukru moučka

* 3 žloutky

* 6 jablek

* citron

* 110 g cukru krupice

* 110 g másla

1. Z mouky, 225 g másla, cukru moučka a žloutků vytvoříme těsto, které zabalíme do potravinové fólie a dáme na hodinu do mrazáku.

2. Jablka rozkrájíme každé na 8-12 měsíčků. V míse je zakapeme a promícháme se šťávou ze 1/4 citronu.

3. Do formy vymazané tukem nasypeme 80 g cukru, zahřejeme a necháme dozlatova zkaramelizovat. Stáhneme z plotny a do karamelu naskládáme měsíčky jablek. Pečeme v troubě na 230 °C asi 10 minut tak, aby jablka byla změklá a pouštěla šťávu. Vyjmeme z trouby, stáhneme teplotu na 220 °C.

4. Na jablka nastrouháme těsto, asi dvoucentimetrovou vrstvu, nijak je nestlačujeme a zapečeme dalších 20 minut, dokud není koláč zlatohnědý.

5. Koláč necháme 2 minuty zchladnout, zakryjeme jej větším talířem a pak jej překlopíme.

Crostata s jablky

Příprava: 45 minut + pečení 35-45 minut

Na 1 formu

* 400 g hladké mouky

* 180 g cukru krupice

* špetka soli

* 100 g másla

* 3 velká vejce

* 1 lžička vanilkového extraktu

* 1 polévková lžíce studené vody

* 5 menších jablek

* 200 g smetanového sýra ricotta, lučina

* 1 vanilkový cukr

* 1 dcl smetany

1. Hladkou mouku, 100 g cukru, sůl, máslo, 2 vejce, vanilkový extrakt, prášek do pečiva a vodu zpracujeme na těsto. Troubu předehřejeme na 180 stupňů, koláčovou formu vymažeme tukem.

2. Z těsta oddělíme jednu čtvrtinu, obě části zformujeme do koulí a necháme krátce odpočinout v chladu.

3. Omytá, rozčtvrcená, jádřinců zbavená jablka oloupeme a nakrájíme na měsíčky. Podusíme je podlité trochou vody se zbylým cukrem, asi 5-7 minut.

4. Větší částí rozváleného těsta vyložíme koláčovou formu, z menší části obdélník, který rádélkem nakrájíme na proužky.

5. Koláčovou formu naplníme podušenými jablky.

6. Koláč pokryjeme proužky těsta, potřeme rozšlehaným žloutkem a dáme péct na 25-35 minut.

7. Smetanový sýr prošleháme s vanilkovým cukrem a smetanou.

8. Hotový koláč necháme zchladnout.

9. Porce nakrájeného koláče ozdobíme oslazeným sýrem.