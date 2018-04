Štrúdlu odzvonilo, zabalte jablka do sexy župánků

S marcipánovou náplní

Příprava: 20 minut + pečení 30 - 40 minut

Pro 4 osoby

* 4 velká jablka

* 50 g loupaných mandlí

* 100 g marcipánu

* 30 g rozinek

* 4 malé kousky celé skořice

* 100 ml jablečného džusu (nemusí být)

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Jablka omyjeme, skrojíme vršek se stopkou a lžičkou vydlabeme jádřinec. Mandle nasekáme.

2. Marcipán nastrouháme a promícháme jej s rozinkami a mandlemi.

3. Hmotou naplníme jablka, ozdobíme 'stopkou' z kousku celé skořice.

4. Naplněná jablka vložíme do zapékací misky, podlijeme je jablečným džusem a vodou a dáme zapéct na 30 - 40 minut. Během pečení jablka přeléváme vypečenou šťávou.

S perníkem a čokoládou

Příprava: 20 minut + pečení 40 minut

Pro 4 osoby

* 4 jablka

* 50 g perníku na strouhání

* 2 lžíce strouhaných vlašských ořechů

* 1 vejce

* 1 lžíce rumu

* 100 g hořké čokolády

* 1 lžíce ztuženého tuku

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Jablka omyjeme, podélně rozpůlíme, lžící vydlabeme jádřince.

2. Perník nastrouháme, promícháme s oříšky, přimícháme žloutek a rum.

3. Z bílku ušleháme sníh a zapracujeme ho do perníkové směsi.

4. Jablka naplníme perníkovou hmotou, přendáme do zapékací misky, podlijeme vodou a pečeme asi 40 minut ve vyhřáté troubě.

5. Ve vodní lázni rozpustíme nalámanou čokoládu se ztuženým tukem.

6. Teplá upečená jablka před podáváním ozdobíme čokoládovou polevou.

S mandlovo medovou náplní

Příprava: 15 minut + pečení 30 - 40 minut

Pro 4 osoby

* 4 jablka

* 50 g loupaných mandlí

* 100 g mandlových lupínků

* 5 lžic medu

* 1 lžíce vanilkového cukru

* špetka skořice

* 1 lžíce másla

* 4 piškoty

* 50 ml jablečného džusu

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Jablka omyjeme, vršek seřízneme, jádřinec vydlabeme.

2. Slupku jablka propíchneme na dvou až třech místech vidličkou, aby nepopraskalo.

3. Mandle nastrouháme a lupínky pak promícháme se dvěma lžícemi medu.

4. Zbylý med promícháme s vanilkovým cukrem, skořicí, změklým máslem a piškoty namočenými do jablečného džusu. Vzniklou směsí jablka naplníme, ozdobíme mandlovými lupínky s medem.

5. Jablka dáme do misky, podlijeme je vařící vodou, tak aby v misce byl alespoň centimetr vody, a dáme je zapéct do vyhřáté trouby. Během pečení je přelijeme vypečenou šťávou.

S tvarohovou náplní

Příprava: 20 minut + pečení 35 minut

Pro 4 osoby

* 80 g másla

* 1 žloutek

* 80 g moučkového cukru

* 1/4 lžičky strouhané citronové kůry

* 250 g tvarohu

* 4 velká jablka

* malinová šťáva

* čerstvé maliny

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Změklé máslo utřeme se žloutkem, cukrem, citronovou kůrou a promícháme s tvarohem.

2. Jablka omyjeme, podélně přepůlíme, jádřince vydlabeme lžičkou. Jablka potřeme citronovou šťávou a posypeme vanilkovým cukrem.

3. Lžící nebo cukrářským sáčkem naplníme jablka tvarohovou směsí a dáme podlitá trochou vody zapéct ve vyhřáté troubě na 30 minut.

4. Hotová jablka podáváme s malinovou šťávou, poprášené moučkovým cukrem a ozdobené čerstvými malinami.

Ježek s makovou náplní

Příprava: 30 minut + pečení 30 - 40 minut

Pro 4 osoby

* 150 g loupaných mandlí

* 4 větší jablka

* 150 g mletého máku

* 300 ml mléka

* 80 g cukru krupice

* 1 lžíce másla

* špetka mletého hřebíčku

* špetka mleté skořice

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Mandle podélně nasekáme.

2. Z omytých jablek vykrojíme jádřince. Mletý mák vsypeme do vroucího mléka a podusíme ho za občasného míchání do zhoustnutí - asi 10 minut.

3. Do podušeného máku přimícháme cukr, máslo, hřebíček a skořici a společně krátce provaříme.

4. Makovou náplň necháme trochu vychladnout a naplníme jí vnitřek jablek. Ta pak ozdobíme mandlovými bodlinkami a přendáme je do zapékací misky.

5. Jablka podlijeme trochou vařící vody a pečeme je ve vyhřáté troubě lehce zakryté alobalem 30–40 minut, záleží na velikosti jablek.