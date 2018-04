IV. Vítejte v klubu chronických dietářů

Moji milí "chroničtí dietáři", náš seriál se přehoupl do druhé poloviny. Minule jsme probírali, jak posilovat zadeček, bříško a stehna, aby to k něčemu bylo. Pustíte-li se však do toho s vervou a zapomenete na závěrečný strečink, potažmo protahování svalů, se zlou se potážete. Nejdříve vás totiž bude bolet celý člověk, pak se místa bolesti přesněji specifikují a postupem času bude bolest chronická a dlouhodobější, možná až nezvratitelná.

Některé svaly se prostě musí posilovat a některé protahovat. Pokud jsou totiž svaly ochablé, přebírají jejich funkci jiné svaly, které se pak přetěžují, zkracují a bolí.

Při vadném držení těla, nedostatečném pohybovém zatěžování (hypokinéze), chronickém přetěžování svalů nad hranicí jejich možností a při nerovnoměrném zatěžování svalů bez dostatečné kompenzace dochází ke svalové nerovnováze (svalové dysbalanci). Výsledkem jsou chronická poškození, charakteristická zpočátku pouze bolestivostí.

Svalová dysbalance vyvolává řadu poruch:

- Klouby jsou zatíženy nerovnoměrně, šlachy, vazy, kloubní pouzdra, styčné kloubní plošky stejně tak. Vznikají funkčníé změny v pohybových vzorcích.- Zvětšuje se vazivová degenerace svalu.

- Dochází k anatomickým změnám v kloubech. Kvalita vazů a šlach se snižuje.

- Objevují se mikrotraumata.

- Vzniká kyfotické a lordotické držení - prohnutá záda.

- Dochází k vybočení páteře.

Vadné držení těla je nejčastěji se projevuje neobvyklými změnami v prohnutí páteře:

Nejčastější poruchou jsou tzv. kulatá záda - hyperkyfoza hrudní páteře. Způsobují je zkrácené prsní svaly a ochablé mezilopatkové svaly.

Zejména u žen nalézáme hyperlodozu bederní páteře - prohnutí. Jde o zkrácený bederní vtzpřimovač a ochablé břišní svaly. Podobné jsou vysazené hýždě: zkrácený bedrokyčelostehenní sval a ochablý velký sval hýžďový.



Pro muže je zase charakteristické předsunuté držení hlavy, způsobené zkrácenými šíjovými svaly a ochablými hlubokými ohybači krku.

U lidí s vrozenou hypermobilitou se vyskytují tzv. plochá záda. Je to zvýšená koubní pohyblivost s nízkým klidovým napětím kosterních svalů.



A proto si povíme, kdy protahovat, zda po jednotlivých cvicích nebo až na konci cvičení, zda... Ale to až příští úterý.