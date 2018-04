Inteligenci dítěte utváří jeho otec

Ukázalo se, že hmotné zabezpečení hraje v duševním rozvoji syna či dcery víceméně podružnou roli. Hlavní úlohu má, alespoň podle mínění této oxfordské psycholožky, vztah, jenž se vytváří mezi dítětem a tátou. Od prvních dnů. A přechází až do školních let, včetně jejich úspěšného završení.Nejdůležitější je podle mínění dr. Flouirové vyprávění před usnutím, které naučeně nebo přece raději spontánně, dokáží ze sebe takříkajíc dostat především tatínkové.Jejich snažení totiž motivuje děti, aby usilovaly o co nejlepší (nejen školní) výsledky. Proklamovanou negativní roli nemusí v tomto případě sehrát ani rozvod. Pokud se ovšem otec pravidelně stýká se svým potomkem.Matka by však v žádném případě - pokud jí zaleží na duchovním rozvoji potomka - neměla bránit kontaktu se zavrženým životním partnerem. Roli otce v žádném případě ničím nenahradí.