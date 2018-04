Inkontinence trápí až polovinu žen. Důležitá je prevence

cviky na posílení pánevního dna Most

Lehněte si na záda, pokrčte nohy a pomalu zvedejte hýždě a spodní část zad z podlahy. Lopatky zůstávají na podlaze. V této poloze vydržte několik vteřin. Opakujte 10 x. Poloha na břiše

Lehněte si na břicho a vybočte pravou nohu. Čelo položte na ruce. Pak napněte svalstvo pánevního dna tak silně, jak je to možné. Vydržte v této pozici a poté uvolněte. Opakujte 10x s levou nohou. Cvičení s židlí

Stoupněte si a nohy mírně roztáhněte. Napněte pánevní dno, držte napětí a přitom zkuste nadzvednout židli tak, že pokrčíte kolena a skloníte boky a s pánevním dnem stále napnutým zvednete židli do výšky, přičemž narovnáváte nohy. Poté židli opět postavte. Až si budete v této technice jistá, zkuste přitom i zakašlat.