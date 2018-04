INFOGRAFIKA: Jak si ulevit od bolesti hlavy

Bolesti hlavy jsou členěny podle jejich základní příčiny. Jednu ze skupin tvoří tzv. tenzní bolesti, ty jsou způsobené smrštěním svalu nebo jeho napětím. Migréna a cluster headache se řadí do druhé kategorie, trigemino autonomních bolestí, tedy bolestí souvisejících s činností mozku. Poslední skupina zahrnuje potíže způsobené dutinami.

Cluster headache

Intenzivní, nepříjemná bolest v oblasti spánků, která může trvat dvacet minut, ale i několik hodin. Taková je cluster headache. Název vznikl od anglického cluster neboli shluk, a to kvůli sklonu objevovat se v periodách trvajících od čtyř do osmi týdnů. Bolest se po této době obvykle na půl roku odmlčí. Typický průběh začíná často několik hodin poté, co člověk usne. Nesnesitelné stavy jsou uvedeny obvykle slabým pocitem bolesti na jedné straně hlavy, nejčastěji u oka. Nepříjemná bolest je doprovázena ucpaným nosem, zarudlými tvářemi, slzením a pocením.

Zatímco migrény se častěji vyskytují u žen, je cluster headache spíše záležitostí mužů, a to v rozmezí dvaceti až padesáti let. Cluster headache se také častěji objevuje u silných kuřáků. Lékaři navíc vypozorovali, že obvyklým spouštěčem u postižených lidí byla konzumace alkoholu nebo čokolády či vdechnutí vůně parfému.

Křištálová lupa K diagnóze se dochází obvykle po delší době, protože se bolesti zaměňují za různé typy migrény. Léky jako paralen nebo ibuprofen, které pomáhají proti běžné bolesti hlavy, jsou při cluster headache neúčinné.

Tenzní bolest hlavy

Nevíte, co si pod tímto pojmenováním představit? Obvykle je popisována jako tlaková bolest, kterou cítíte na obou polovinách hlavy, a to především v oblasti temene. Proto je při ní zvlášť nepříjemné česání vlasů. Bolest mírné až střední intenzity nastupuje pozvolna. Velká většina, tedy devadesát procent, všech bolestí hlavy je způsobena tímto typem bolesti.

Na vzniku bolesti má největší podíl stres, pocity úzkosti nebo deprese. Vinu můžete také přikládat dlouhodobému vystavování se hluku. Tenzní bolest hlavy může vyvolat: přílišné namáhání očí, např. pokud slabozraký člověk nenosí brýle, dále špatné držení těla, velký příjem kofeinu, nebo dokonce drhnutí zubů ve večerních hodinách.

Zánět vedlejších dutin nosních

Jen málokdo nezažil sinusitidu, tedy zánět vedlejších dutin nosních. Bolest hlavy v oblasti čela, ucpaný nos, otoky pod očima, bolest zubů a zvýšená teplota. K onemocnění dochází v důsledku nezávažné virové infekce při chřipce nebo nachlazení. Jindy to bývá důsledek sezonní alergie nebo senné rýmy. Každopádně dojde v dutinách ke zduření sliznice, běžně tvořený hlen najednou nemůže odtékat a vzniká prostředí jako stvořené pro vznik bakterií. Tlak v dutinách vyvolává bolest, která se přenáší až do čela. Bolest je nevýraznější při kašli, v předklonu a při ranním vstávání.

Při onemocnění je vhodné zvýšit příjem vitaminu C a rybího tuku. Nejúčinnější bývají při léčbě bolesti hlavy analgetika. Babička by vám jistě poradila namáčení loktů v teplé vodě, to proto, abyste se co nejrychleji zbavili rýmy.