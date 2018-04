Chcete začít hubnout? Září je ideální měsíc

Září je obdobím, kdy většině z nás zbyly po dovolené krásné vzpomínky a vše se vrací do starých kolejí. Smutnou náladu ze zkracujících se dní a žloutnoucího listí však můžeme lehce překonat pohybem a novými výzvami, které v sobě redukční program přináší.

Krabičky: pestrost a pravidelnost Krabičková dieta odpovídá požadavkům na pestrost a pravidelnost. Zkuste jídelníček zde

"Lidský organismus bývá po létě ideálně pročištěný, mysl pozitivně naladěná slunečním svitem a my stále oplýváme energií načerpanou na dovolené. Prostě ideální čas začít na sobě pracovat," říká Gabriela Knosová, odbornice na výživu a hubnutí z brněnského Institutu redukce a prevence nadváhy kompliment.

Pomůže pravidelný režim

Při hubnutí je nejdůležitější pravidelný režim. To platí nejen u jídla, ale také u pohybu. V létě je jeho dodržování kvůli dovoleným poměrně obtížné, ale v září se vracíme k navyklému tempu a rytmu. Díky tomu není takový problém si vypracovat individuální denní režim, do kterého zahrneme i pravidelný pohyb. Podobnou výhodu přináší také počasí.

"Počasí přicházejícího podzimu je pro pohybové aktivity ideální. Náš organismus nezatěžuje úmorné horko, ve kterém se žádný namáhavější pohyb nedoporučuje, přitom je stále většinou teplo, čehož lze využít při venkovních sportech. Ideální je třeba běh, rychlá chůze, jízda na kole či kolečkových bruslích," vyjmenovává Gabriela Knosová.

Při svižné chůzi například naše tělo průměrně spálí kolem 1 500 kilojoulů, podobné hodnoty dosáhneme i jízdou na in-line bruslích, při které navíc krásně tvarujeme problémové partie boků. "Ve vzduchu je také mnohem méně alergenů, proto venku mohou sportovat i ti, kteří na jaře a v průběhu léta v jejich důsledku trpí," doplňuje Knosová.

Využijte sezonní ovoce a zeleninu

Výhody září můžeme promítnout také do našeho jídelníčku. Toto období totiž nabízí pestrou škálu sezonního ovoce a zeleniny. Prostor by měla dostat i na cukr trochu bohatší jablka, která jsou bohatá na vitamin C i tolik potřebnou vlákninu.

Místo v našem jídelníčku mají i jiné druhy ovoce, jako například švestky, a zapomínat bychom neměli ani na dýni hokaido, která je opravdovou vitaminovou bombou. Obsahuje betakaroten, vitaminy B1, B2, B3 a také minerální látky včetně draslíku. V našem organismu navíc umí vázat toxiny, které rozpouští a vyplavuje z těla.

"Počátkem podzimu končí období, kdy našemu tělu stačily pouze lehké saláty či ovoce. Důležitá je samozřejmě pravidelnost, tedy jídlo pětkrát denně a vyvážená skladba jídelníčku. Na pořad dne se opět dostávají polévky, z nichž jsou v redukčním režimu nejvhodnější výživné zeleninové a masové vývary," vysvětluje odbornice na výživu Gabriela Knosová.

Hubnutí v září má ještě jednu velkou výhodu. Ačkoli panují optimální podmínky, zájem o redukční programy je obecně nižší než v jiných obdobích, a tak ani fitness centra nepraskají ve švech.