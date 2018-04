I žena na mateřské potřebuje občas volno

Mateřství je jistě životním obdobím, na které bude žena dlouho vzpomínat v dobrém, ale nese s sebou také jednotvárnost, izolaci a klesající sebevědomí.

Proto také matky po skončení mateřské dovolené nezřídka vezmou zavděk podřadnou prací, jelikož nevěří svým schopnostem.

"Matky potřebují prostor, aby se realizovaly. V tom jim může pomoci například částečný úvazek. Také musí obnovovat svou sílu, mají pak větší chuť do vztahu dávat energii," říká psycholožka Lenka Čadová.

Nejde jen o vztah k dítěti, ale i k manželovi. "Každá matka je z dětí někdy unavená, potřebuje si odpočinout. Není dobré, když si pak večer stěžuje manželovi, jen co on přijde z práce," doplňuje majitelka agentury na hlídání dětí Klára Šedivá.

I pro hlídání je dobrý trénink

Pro začátek se může o péči dělit otec nebo babička, ale pokud to nejde jinak, může rodina sáhnout po prověřené paní na hlídání, zkrátka si za peníze koupit pár hodin svobody.

Je dobré nechávat dítě někým hlídat odmalička, snáze tak překoná dobu kolem osmého měsíce věku. Pro tu je typická takzvaná separační krize, při které si dítě začíná uvědomovat hranice mezi sebou a matkou.

"Nechávejte dítě s někým, koho dobře zná, a na váš odchod ho dobře připravte. Rozhodně mu nelžete, neschovávejte se, dítě musíte ujistit, že se vrátíte," doporučuje Klára Šedivá.

Nejen matka, ale i manželka

Vedle návštěvy kamarádky nebo cvičení bez věčného odbíhání k potomkovi by si také žena měla udělat čas na partnera. Všeobecně se doporučuje hodina denně, večer týdně, den v měsíci a týden v roce pro společný čas bez dětí.

Rodiče by neměli zapomínat, že kromě dětí je spojuje i partnerství, přátelství a zájmy. Nemálo manželství končí právě v momentě, kdy dospělé děti odejdou a muž se ženou zjistí, že nemají kromě potomků nic, co by je spojovalo.