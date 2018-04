I děti mohou trpět osteoporózou

Částečně je to vlivem zlepšující se diagnostiky a použitím moderních přístrojů.

Odhalí se tak případy, na něž by se dříve včas nepřišlo, a to je hodně důležité, protože dětská osteoporóza může být rovněž příznakem vážného zhoubného onemocnění nebo potíží s imunitou. A tady rozhodně platí, že čím dříve léčba začne, tím lépe.

Bolavé kosti

Příznak osteoporózy? Například bolest kostí ale netřeba zase hned propadat panice, protože tahle potíž sama o sobě často svědčí jen o tom, že dítě hodně rychle roste.

Přesto by mělo platit, že pokud si potomek stěžuje na bolest kostí, vezměte ho k lékaři. Jen on může s jistotou říci, co za bolesti může.

"Každá stížnost dítěte znamená nějaký problém. Lepší je jít k doktorovi dvakrát zbytečně, než zmeškat možnost snadné léčby. Rentgenem snadno zjistíme, zda je příčinou bolestí růst, či změny ve struktuře kostí," upozorňuje přednosta ortopedické kliniky z pražského Motola Tomáš Trč.

Dosud se o dětské osteoporóze mluvilo velmi málo, proto právě motolská klinika uspořádala nedávno motolské dny dětské ortopedie a traumatologie. "Chceme, aby se informace o tomto problému dostaly i mezi kolegy z ostatních oborů," říká primář ortopedie Petr Chládek.

"Řídnutí kostí u dětí totiž bývá nejčastěji spojeno s jinou vážnou chorobou, například nádorovým onemocněním, poruchami imunity či metabolickými poruchami," vysvětluje Trč. Některé děti sklon ke špatné stavbě kostí zdědí po svých předcích.

Léčba na celý život

V Motole sledují pacienty průběžně celý život. Včasná a kvalitní léčba vede k dobrým výsledkům. Dětem se podávají hormony štítné žlázy, vitamin D, někdy stačí pouze zvýšený příjem vápníku.

"Nejdůležitější je opravdu přijít včas. Špatně léčené stavy v dětství se totiž mnohdy projeví v dospělosti závažnými problémy, většinou poškozením kloubů artrózou a omezením hybnosti," upozorňuje lékař Trč.