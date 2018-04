Hubnutí začněte očistou těla, pak to půjde lépe

Víte, kdy lékaři mluví o úspěšném hubnutí? Když se vám podaří shodit zhruba osm procent vaší původní váhy - pro většinu obézních lidí to znamená asi deset kilo.

Takový pokles hmotnosti už se většinou pozná, a to hned dvěma způsoby: člověk vypadá lépe a zároveň tím výrazně prospěje svému zdraví, zejména srdci a cévám a také kloubům.

Pokud jde o rychlost, platí, že lepší je nikam nespěchat. "Za reálné a rozumné pro lidi, kteří nejsou výrazně obézní a nemají BMI 45 a více, považuji dvě až tři kila za měsíc. To je velmi dobrý úspěch," říká internista Petr Sucharda, zabývající se právě problémy obézních lidí.

Jak začít?

Každý si asi najde svůj ideální způsob, jak začít s hubnutím, ale mezi ty osvědčené patří detoxikační kúra plynule přecházející ve shazování kilogramů.

Není třeba si pod detoxikací představovat něco drastického. Stačí začít půldenním, maximálně jednodenním půstem, během nějž budete pít jen vodu nebo zeleninové šťávy. Nepouštějte se ani do krátkého hladovění, pokud nejste zcela zdraví.

Další dny postupně přidávejte zeleninu - můžete začít třeba kysaným zelím, které má očistné účinky a ještě obsahuje množství vitaminu C, kterého se lidem v zimě obecně nedostává.

Po zelenině přidávejte ovoce a teprve další dny sacharidy v podobě rýže a brambor. Další den už můžete i jogurty a kysané mléčné výrobky, až po nich si dopřejte i sýry a podobně. Jako poslední se do jídelníčku vrací maso. V ideálním případě můžete s touto kúrou začít o víkendu a rozložit ji na sedm dní.

S lékařem, nebo bez něj?

Otázkou je, zda nebude lepší hubnout s pomocí lékaře. "Radu lékaře potřebují zejména ti, kteří již jsou nemocní, a mohou tak být určité pochyby o tom, jak skloubit dietní opatření například při selhání ledvin nebo srdce a při omezování energie," říká internista Petr Sucharda.

Neznamená to však, že by odborníka nemohl navštívit každý, kdo má pocit, že sám se kil zbavit nedokáže.

10 KROKŮ KE ŠTÍHLÉ LINII

Dneska se naposledy najím a od zítřka budu držet přísnou dietu a cvičit půl hodiny ráno a půl hodiny večer. Na čokoládu už se ani nepodívám.

Pokud vypadá vaše odhodlání hubnout právě takhle, vězte, že nemá velkou šanci na úspěch. Kila vám také nepřibyla naráz, a proto i hubnutí musí být pozvolné.

1. Naplánujte si hubnutí

Ujasněte si, proč vás trápí kila navíc, a stanovte si, za jak dlouhou dobu a o kolik kilogramů chcete zhubnout. Dávejte si postupné a zároveň reálné cíle, například o šest kilo do konce března.

"Je potřeba si rozhodně uvědomit, kolik, čeho a kdy sníte a jakou to má alespoň zhruba energetickou hodnotu, abyste měli z čeho vyjít. Nevěřím na diety typu od zítřka je všechno jinak," říká internista Petr Sucharda.

2. Pište si, co všechno a kdy sníte

Když si začnete vést evidenci všeho, co během týdne sníte a vypijete, možná budete překvapeni. Nesnažte se zápisky ošidit, byli byste sami proti sobě. Tento přehled můžete vzít i k dietologovi, který vám ukáže, kde děláte chyby.

3. Zvolte vhodný způsob hubnutí

Způsobů, jak se dobrat ideální váhy, je více. Vyjděte z toho, proč trpíte nadváhou nebo obezitou, zvažte své časové i finanční možnosti. Rozhodně byste měli zapomenout na extrémní diety, ani si neslibujte, že nějaké jídlo nebudete jíst už "nikdy".

"Diety s vyloučením důležitých živin a převahou příjmu nezdravých potravin, jako je například Atkinsonova dieta, mohou způsobit zdravotní obtíže od oslabení imunity až po srdeční a ledvinné selhání," varuje odborník na výživu lékař Petr Sládeček.

4. Najděte si cvičení a přihlaste se do něj

Rozhodněte se, jakým pohybem posílíte svou snahu zhubnout. V případě, že máte nějaké zdravotní potíže, poraďte se také s lékařem. Při výběru cvičení rozhoduje cena a čas a také to, k čemu se který pohyb hodí. Cvičit můžete samozřejmě i doma, ale zkušenosti říkají, že lidé mají tendenci to šidit.

5. Sestavte si nový jídelníček

Můžete si alespoň na prvních pár týdnů napsat konkrétní rozpis jídel na každý den, vyhnete se tak tomu, že budete mít hlad a nebudete vědět, čím ho honem zahnat.

Zároveň se naučíte lépe si rozkládat potřebné typy potravin: sacharidy třeba i ve formě těstovin nebo celozrnného pečiva byste měli jíst spíše v první polovině dne, na večer jsou vhodné stravitelné bílkoviny, jako je kuřecí maso.

6. Naučte se správně nakupovat

Je potřeba, abyste měli vždy po ruce potraviny a suroviny, kterými zaženete hlad, vyhnete se tak třeba tomu, že si budete muset koupit něco ve fast foodu. Napište si předem, co všechno chcete koupit, a v obchodě se nenechte zlákat sladkostmi a dalšími pamlsky. Kupte jich jen tolik, kolik si předem dovolíte.

7. Nehubněte příliš rychle

Pozor také, zda hubnete správným způsobem: "Počáteční rychlejší úbytky tělesné hmotnosti souvisí se ztrátou tekutin zapříčiněnou nižším příjmem bílkovin, sacharidů a soli," vysvětluje fitness trenérka Daniela Stackeová. Rychlé hubnutí většinou končí nenáviděným jojo efektem.

8. Nenechte se odradit možnou krizí

Po několika týdnech hubnutí se může objevit krize. Kila už nemizí tak snadno jako zpočátku, úbytek váhy se dokonce může na nějaký čas zastavit. To je úplně přirozené, navíc to může být posíleno tím, že jste se začali hýbat, a přibývá vám proto svalová hmota, která váží více než tukové buňky.

9. Přidejte si nějaký další pohyb

Počínající jaro můžete vzít jako výzvu k tomu, že si přidáte nějaký další pohyb, nejlépe venku - ideální je jízda na kole nebo na kolečkových bruslích. Zároveň by neměl být problém udržet si odlehčený jídelníček, protože po zimě už tělo nemá takovou tendenci vyžadovat energeticky bohaté jídlo, a navíc se rozšiřuje nabídka ovoce a zeleniny, jejichž cena bude dále klesat.

10. Odměňte se a udělejte si další plán

Nezapomeňte na odměnu. Může to být nové oblečení nebo třeba dovolená na vysněném místě. V žádném případě se neodměňujte jídlem typu dort nebo čokoláda. Samozřejmě, na váze by se to nijak negativně neprojevilo, ale pro vás by už nezdravé jídlo nemělo být odměnou. Pokud chcete hubnout dále, udělejte si nový plán na další období.