Hubnutí s projímadlem je velmi nebezpečné, končí až zástavou srdce

Zneužívání projímadla jako hubnoucího prostředku je podle lékařů poměrně časté. Podobně jako mentální anorexie a bulimie.

Jsou to především mladé dívky a ženy, které volí tuto cestu k hubnutí. Fakticky si ale vůbec neuvědomují nebezpečí, které hrozí jejich zdraví.

Projímadlo odvádí vitaminy

Dívky užívají projímadla, když do sebe nacpou vysokoenergetické a na cukr bohaté jídlo, a doufají, že projímadlo zabrání, aby se kalorie z jídla v těle vstřebaly. Protože jsou projímadla volně dostupná v lékárnách, považují je za absolutně neškodná.

"Většina lidí si až nestřídmě dopřává sladké potraviny. Ty se ale v těle vstřebají velmi rychle. Takže pokud si žena po konzumaci sladkostí vezme projímadlo, aby zabránila přísunu kalorií, očekávaný účinek se nedostaví. Cesta projímadla nefunguje jako hubnoucí prostředek, naopak žena okrádá tělo o vitaminy, minerály a hlavně o draslík, což může způsobit především selhání srdce," varuje Steve Bloomfield, mluvčí anglické Asociace pro poruchy příjmu potravy.

o Projímadlech * Projímadla nepomáhají hubnout. Vylučování nestráveného jídla není to samé jako vylučování nadbytečného tělesného tuku. Nadbytek projímadel může vést k dehydrataci a ochuzování těla o minerály. * Pravidelné užívání projímadel může vést k závislosti. * Užívání projímadel bývá postupně pro tělo nesmírně bolestivé. Jestliže nemáte dostatečný denní příjem potravy, vyprazdňování se pro vás stane nesnesitelným.

Lékaři také hovoří o tom, že přehnané užívání projímadel může poškodit střeva, ledviny a způsobit dehydrataci.

Zní to neuvěřitelně, ale stále se najdou lidé zastávající názor, že průjem organismu prospívá, protože ho pročistí nebo zbaví přebytečných kilogramů.

"Důkazem takového mylného přístupu je například mezi veřejností šířená očistná jablečná dieta. Nabádá kromě jiného konzumovat tři dny pouze jablka a poslední večer vypít půl šálku olivového oleje. Autor této diety, Edgar Cayce, dokonce zmiňuje, že se nemáme lekat mírného průjmu," uvádí nutriční terapeutka Věra Králová.

Kromě toho, že požití většího množství olivového oleje může vyvolat žlučníkový záchvat, hrozí lidem dodržujícím takovou dietu i mnohem závažnější obtíže než jen "mírný" průjem.

Závislost: deset dávek projímadla denně

Asociace pro poruchy příjmu potravy navíc zjistila, že ve Velké Británii užívá projímadlo kvůli hubnutí jedna žena z pěti. Alarmující číslo je vyšší především u vysokoškolských studentek.

V Česku zatím neexistují podrobné statistiky zaměřené na to, kolik dívek trpí průjmovou dietou. Lékaři ale předpokládají, že tento radikální způsob hubnutí se, podobně jako jiné poruchy příjmu potravy, českým dívkám nevyhnul.

Projímadlo jednou až dvakrát denně: tak vypadají počáteční dávky u žen, které se rozhodnou shodit nějaké to kilo. Jejich trávicí soustava se však projímadlům přizpůsobuje a ženy končí s tím, že užijí za den i víc než deset dávek.

To, jak nebezpečná a zákeřná dokáže tato nemoc být, dokazuje úmrtí sedmnáctileté Melissy Boothové, které v roce 2006 otřáslo Velkou Británií. V důsledku přílišného požívání projímadel jí selhalo srdce, a to právě kvůli nedostatku draslíku v těle.

Že je to podobně jako u mentální anorexie nebo bulimie také problém psychický, dosvědčuje výpověď uzdravené, na přání nejmenované dívky: "Ve chvíli, kdy jsem byla na projímadlech fakticky závislá, by mi nepomohlo zjištění, že si zahrávám se zdravím. To by šlo kvůli hubnutí stranou. Jediná věc, která by mě tehdy mohla zastavit, by bylo zjištění, že to, co provádím, naopak nemá na hubnutí žádný vliv."

Organismus mohou značně zatížit všechny diety a očistné kúry, které využívají projímadla a projímavé čaje. O průjmu hovoříme, když častěji než třikrát denně odchází z těla řídká stolice. Průjem však někdy může být způsoben i radikální změnou skladby jídelníčku nebo dokonce i léčbou infekčních onemocnění dýchacího ústrojí.

Viníkem nadměrného vyprazdňování v tomto posledním případě není onemocnění samo, ale například užívání antibiotik, která kromě škodlivých bakterií likvidují i zdraví prospěšné střevní bakterie. Výsledkem narušení této mikrobiální rovnováhy v zažívacím traktu pak může být průjem.

Očistná kúra? Omezte tuky a cukry

Racionálně sestavenou dietu nebo očistnou kúru lze jen doporučit. "Správná jarní změna jídelníčku znamená, že člověk sníží celkový příjem energie, omezí nadměrnou konzumaci bílkovin, omezí ve stravě především živočišné tuky a jednoduché cukry," vypočítává Pavel Kohout, lékař II. interní kliniky pražské Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Podle něj je také zapotřebí zvýšit ve stravě podíl vlákniny, zejména v podobě ovoce a zeleniny, a potravin s nízkým glykemickým indexem: "Taková dieta určitě průjem nezpůsobí, a pokud ovlivní střevní pasáž, tak jedině k lepšímu. Od zácpy směrem k normální stolici."