Osm jednoduchých triků, které pomohou zhubnout i lenochům

Zní to příliš dobře, aby to byla pravda? Samozřejmě následující rady nezaručují, že shodíte těch přebytečných deset či dvacet kilogramů, tak jednoduché to opravdu není. Podle vědeckých výzkumů však existují pohodlné způsoby, které vám hubnutí alespoň usnadní.



Přičichněte si k čerstvému ovoci

Jablka, hrušky, banány a další lahodné ovoce vám může pomoci ve vaší snaze shodit přebytečné kilogramy. A tentokrát nemluvíme o jejich konzumaci.

Studie z University of Bourgogne ve Francii publikovaná v deníku Appetite v roce 2014 ukázala, že pouhé přičichnutí k ovoci, konkrétně k hrušce, může ovlivnit výběr pokrmů. Zkoumané osoby po pobytu v místnosti, který byl provoněn vůní čerstvých hrušek, měly tendenci vybírat si následně zdravější potraviny, zvláště když se jednalo o sladkosti.

Mísa čerstvého ovoce v kuchyni tak může podle vědců pomoci udržet vaše chutě na uzdě.

Dejte si před jídlem sklenici vody

Hubnutí může být tak jednoduché. Ve snaze zbavit se nechtěných kilogramů nebo zabránit dalšímu tloustnutí může pomoci obyčejná voda. Studie zveřejněná v časopise Journal of Obesity ukázala, že lidé, kteří pili dvě sklenice vody před každým jídlem, spotřebovali o 75 až 90 méně kalorií při následujícím jídle.

Nutriční specialistka Kristýna Báčová ze Svět zdraví 4Life však podotkla, že přejídání zabrání hlavně vyvážený a zdravý jídelníček. Do celkového příjmu vody (tekutin) je třeba započítat také obsah vody v konzumovaných pokrmech.

„Co se týče léta, pak potřeba vody vlivem vysokých teplot vzrůstá. Pít bychom měli i v případě, že nemáme žízeň. Nejlepší je u sebe stále nosit lahev s vodou a striktně si stanovit úkol, že za každé dopoledne vypijete 1,5 litru a odpoledne pak ještě 1 litr obyčejné neperlivé vody. Zpočátku je třeba být na sebe přísný. Po čase si na to vaše tělo zvykne a začne tento nový zvyk vyžadovat samo,“ uvedla Báčová.

Vypijte sklenku vína před spaním

Ano, čtete správně. Sklenice červeného vína před spaním pomáhá hubnutí. Červené víno totiž obsahuje hojně vychvalovanou protistárnoucí složku resveratrol a ta podle odborníků z Washington State University pomáhá tělu přeměňovat bílý tuk na tuk hnědý.

Možná si myslíte „tuk jako tuk“, ale hnědý tuk je pro tělo zdravější než ten bílý a náš organismus ho dokáže spálit mnohem rychleji. A to i ve spánku.

Více se smějte

Smích pomáhá uvolnit napětí ve svalech, zvyšuje přísun kyslíku do krve a napomáhá srdečnímu zdraví. Navíc vám může pomoci zhubnout. Pokud se snažíte zbavit tukových polštářů, pusťte si oblíbenou komedii. Nebo se věnujte jiným aktivitám, které vás rozesmějí.

Skutečný za břicho se popadající smích může totiž navýšit hodnotu bazálního metabolismu o 10 až 20 %. Toto zjištění přinesla vědecká studie publikovaná v časopise International Journal of Obesity.

Vydejte se na procházku

Ano, běh patří mezi zaručené metody jak zhubnout. Ale dvacetiminutová procházka může mít na hubnutí velice podobný efekt. Doktorka Phoenyx Austinová, fyzioložka a odbornice na sportovní výživu přísahá, že nízko-intenzivní kardio cvičení LISS (z anglického low-intensity steady-state ) je stejně účinné, ne-li dokonce účinnější při spalování tuků než vysoce intenzivní, náročné a upocené tréninky.

Doktorka Austinová však dodává, že tělo se časem přizpůsobí tréninku, a proto je vhodné si později na kotníky připevnit závaží nebo zkusit chůzi do kopce.

Popíjejte zelený čaj

Nedáte dopustit na černou kávu? Pokud však vyměníte černou barvu za zelenou, můžete brzy zaznamenat pozitivní tělesné změny. Šálek zeleného čaje (klidně i studený, pokud je vám horko) je přirozeně bez kalorií a podle studie z roku 2011 může zpomalit nárůst váhy a může být dalším nástrojem v boji proti obezitě.

I když odborný výzkum byl proveden zatím jen na myších, jeho autoři se shodují na tom, že několik šálků zeleného čaje denně by mohlo mít stejný účinek i na člověka.

Jezte v klidu u stolu bez sledování televize

Všichni jsme neustále ve spěchu, a tak se snažíme dělat více věcí najednou. Ovšem když přijde čas na snídani, oběd či večeři, měli bychom se věnovat jen jídlu. To znamená žádné sledování televize, poslech hudby, kontrolování mobilních telefonů či čtení e-mailů u stolu.

V roce 2013 na Harvard Medical School proběhla studie, která ukázala, že přesně tyto druhy rozptýlení při jídle přispívají k přibývání na váze. Rozptylování totiž vede k tomu, že přestáváte vnímat kolik jídla vlastně sníte.

Snažte se večeřet dříve

Krása tohoto tipu spočívá v tom, že není důležité, co je na vašem talíři, teoreticky byste měli díky této radě zhubnout, ať už sníte cokoli. Výzkum publikovaný v časopise International Journal of Obesity odhalil, že dietáři, kteří jedli své hlavní jídlo před 15. hodinou, zhubli podstatně více, něž jedinci, kteří jedli později během dne.

Nutriční specialistka Kristýna Báčová vysvětlila, že obecně se doporučuje nejíst alespoň dvě až tři hodiny před spaním, protože i naše trávicí ústrojí potřebuje regeneraci. Nehledě na to, že těžká jídla konzumovaná večer způsobují nevolnost, zhoršují kvalitu spánku a negativně působí i na vzhled pleti a finálně ovlivní i váhu.

„O tom, kdy je dobré jíst večer naposledy, se vedou spory, a určitě už jste slyšeli o magické sedmnácté hodině. Pokud chodíte spát ještě před osmou večer, pak je to v pořádku. Jestliže jste ale ještě o půlnoci vzhůru, pak vás rozhodně bude honit mlsná a může vás přepadnout neřízený hlad. Navíc je důsledkem zpomalený metabolismus, což vede k následnému přibírání. Doba posledního jídla tak závisí na době, kdy chodíte spát,“ objasnila Báčová.

Na závěr dodala, že jednoduchým pravidlem je zaměřit se večer na bílkoviny a omezit sacharidy typu těstovinová a bramborová jídla. Pečivo ve větší míře, sladkosti, slazené mléčné nápoje, ale i přemíra medu do čaje může vadit.