Budoucnost hubnutí: kila vám pomůže shodit zdravá střevní mikroflóra

Pro některé badatele či zdravotníky patří studium mikrobiálního osídlení střev a vlastně celého těla k jednomu z nejvýznamnějších vědních směrů současné medicíny. Jedna část se přitom věnuje tomu, jak střevní mikroflóra ovlivňuje hmotnost, respektive snahy o hubnutí.



Aktuálně se k tématu vyjádřil profesor medicíny Tim Spector z prestižní vysoké školy King‘s College v Londýně. Tvrdí, že absolutně nejdůležitějším při snaze zhubnout je právě zdravá mikroflóra. Na ní podle britského profesora záleží mnohem víc než třeba na počítání kalorií z denního příjmu jídel a potravin.

Spector uvedl, že mikroflóru je zapotřebí podporovat především konzumací správných pokrmů, vydatným spánkem a pravidelným pohybem. Mezi správné potraviny přitom profesor řadí nepasterizované sýry, červené víno a čokoládu - samozřejmě vše v přiměřeném množství (například sklenka vína nebo malý kousek čokolády denně).

„Ano, střevní mikroflóra podle stále více studií zásadně ovlivňuje naše zdraví, imunitní systém, myšlení i metabolismus včetně hubnutí,“ potvrdila iDNES.cz specialistka na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková. Podle ní to do budoucna může znamenat to, že po zjištění stavu konkrétní mikroflóry bude možné doplnit chybějící bakterie či jinak upravovat střevní mikroflóru - jestli budeme chtít zhubnout, nebo přibrat.

„Co určitě je zcela bezpečné a co můžu i bez výsledků studie každému doporučit, je konzumace potravin s probiotiky, jako kvašená zelenina, zakysané mléčné výrobky, kváskový chléb nebo miso pasta,“ konstatuje doktorka Slimáková.

Rovněž diabetolog z IKEM Pavel Suchánek potvrdil, že se už nějakou dobu v souvislosti s hubnutím mluví o nezastupitelném významu zdravé střevní mikroflóry, která má na úspěch hubnutí údajně zásadní vliv. Tyto poznatky podle něho vycházejí z toho, že existují zásadní odlišnosti ve složení střevní mikroflóry u lidí s nadváhou a obezitou na rozdíl od lidí s normální hmotností.

„Tyto odlišnosti byly potvrzeny již u dětí a ukazují na to, že ty obézní mají ve střevě převahu bakterií, které více přeměňují živiny na tuky. Ovlivnění a změna střevní mikroflóry tak může mít opravdu zásadní vliv. Samozřejmě pokud je to spojeno se zdravějším jídelníčkem. Debata se totiž vede i o tom, co je příčina a co následek, zda tedy špatná strava nevede ke špatné mikroflóře anebo špatná mikroflóra vede k přednostní přeměně živin na tuky,“ sdělil Suchánek.

Tlusté myši zhubly, hubené přibraly

Parazitolog Julius Lukeš pro iDNES.cz s odvoláním na špičkové vědecké časopisy uvedl, že přenos mikrobiomu z obézních lidí do štíhlých myší způsobí jejich ztloustnutí a stejně to platí i naopak. Tedy že mikrobiom ze štíhlých lidí přenesený do obézních myší způsobí jejich zeštíhlení. Ale celý proces není tak jednoduchý pro použití u lidí. Lidský mikrobiom se totiž skládá z více než tisíce druhů bakterií, které vzájemně vytvářejí složitý systém.

„Vědci teprve zkoumají, co znamená vyndání jednoho či několika druhů a jejich nahrazení jinými,“ říká Lukeš.

Iva Málková ze sdružení Stop obezitě (STOB) sice uznává význam střevní mikroflóry při hubnutí či udržování optimální váhy, zároveň tvrdí, že podle jejího názoru je při redukci hmotnosti stále nejdůležitějším faktorem množství zkonzumované energie. A rovněž dostatek pohybu.

„Pod správnými potravinami si však nepředstavuji dnes módní superpotraviny, ale celkový jídelníček. Myslím, že i když se budou objevovat nová nejrůznější doporučení, vidím jako základní najít si příjemný způsob, jak dodržet obecně uznávaná doporučení denních dávek, které má člověk přijmout, jak ve vztahu k energii, tak k složení živin. Žádná zázračná potravina ani doplněk, který by zhubnul za nás, neexistuje. Hubnutí není o jedné potravině, ale vždy musíme brát v úvahu celkový jídelníček.

Rovněž už citovaný profesor medicíny Tim Spector z King‘s College v Londýně uznává, že pohyb, spánek a zdravá strava vedou k hubnutí. Podle Spectora ale proto, že tyto faktory zajišťují zdravou mikroflóru, která ovlivňuje metabolismus nejsilněji. Člověk, který má nezdravou mikroflóru (ovlivněno třeba geneticky), údajně nezhubne, i když se pohybuje, spí a jí zdravě. Takových jedinců je ale menšina. Naprostá většina lidí, když se stravuje zdravě a konzumuje správné potraviny, spí osm hodin denně a dopřává si aktivní pohyb, má mikroflóru perfektní stejně jako linky své postavy.