Hubněte s námi: Naučte se nakupovat bílé jogurty, prospívají zažívání

Chůze je nejpřirozenějším pohybem, zkuste ji proto využít k hubnutí. Pokud vás trápí výrazná nadváha, bude pro vás rozhodně lepší, když s pohybem, který je pro štíhlou linii a zdraví celkově nezbytný, začnete postupně. Jsou to banální rady, ale nastartování redukce váhy se bez těchto kroků neobejde. Přemýšlejte tedy, zda musíte všude jezdit autem či městskou dopravou. Místo výtahu začněte používat schody. Po večeři si zajděte na čtyřicetiminutovou svižnou procházku. Pokud to pro vás budou novinky, měli byste je do svého života včlenit tak, aby vás neobtěžovaly. Moderní je nordic walking, tedy chůze s hůlkami. Tento sport je vhodný pro všechny věkové kategorie, v zahraničí si jej oblíbili zejména senioři. Výhodný je také pro vaše srdce.