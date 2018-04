Hubne celá rodina: jak přelstít muže i děti a naordinovat jim dietu

Přestože diety jsou mnohem více ženskou záležitostí, nad níž navíc muži často ohrnují nos, velké části z nich

by hubnoucí kúra prospěla také. O dětech ani nemluvě, neboť pokud někdo bojuje s nadváhou už v dětství, nejenže si může podlomit zdraví, ale i sociálně si komplikuje život. Jenže přimět právě muže a děti ke shození pár kilogramů, aniž byste je zavřeli na pustý ostrov, bývá velmi náročné.

Ideální je, když ani nezjistí, že vlastně drží dietu.

Když hubne pouze žena, většinou předkládá zbytku rodiny tradiční krmi, aby neprovokovala novotami, a sama jí doporučenou odlehčenou stravu a množství. Tím pádem je vystavena podobným svodům jako mnich v hambinci.

Zatímco drží-li dietu muž, tedy alespoň ten šťastně zadaný, předpokládá ze strany partnerky nejen maximální psychickou podporu, hlubokou účast nehynoucí obdiv, ale i převzetí aspoň částečné zodpovědnosti za vlastní úspěch hubnutí. Tedy, že lednice bude přinejmenším vybavena potřebnými surovinami, nikdo mu nebude dělat chutě a teplá strava bude stejná pro všechny. A dobrá.

Východiskem proto je, když si ženy minimalizují nejen práci s vařením a nákupy, ale právě i všechna možná pokušení. Pokud se doma někdo rozhodne hubnout, vařte odlehčeně a zdravě. Tomu druhému nebude nic scházet, bude-li mít hlad, prostě si přidá. Dost možná také ztratí nadbytečná kila, což sice původně v plánu neměl, ale když se to přihodí tak nějak mimochodem...





Dieta u dětí je velmi nebezpečné slovo. Vzhledem k nedokončenému vývoji jejich organismu je důležité, aby měly přísun všech podstatných látek. I když část typických rodinných jídelníčků jimi tedy rozhodně nepřekypuje. Tady rada, aby se v rodině začalo všeobecně jíst odlehčeně hlavně podle zásad zdravého stravování, platí dvojnásobně.

Je vám těch malých oplácaných nebožátek líto? Stejně za to podle vás můžou špatné geny, takže ty ústrky jsou vlastně asi zbytečné. Genetický kód člověka ještě není zcela rozluštěn a ano, dost údajů nasvědčuje tomu, že některé geny by mohly za sklony k nadváze nést zodpovědnost, přesto je to pořád hlavně výmluva. Mnohem horší je dědičnost špatných chutí a porcí. "Poděděné" sklony k večernímu uzobávání brambůrků, k hromadě jídla jako pro dřevorubce. Stejně lze vypozorovat i rodinnou epidemii lenošení.

Proto má-li problém s nadváhou i dítě, musí změnit svůj přístup jak k jídlu, tak k pohybu komplexně celá rodina. U dětí se dá vsadit na touhu opičit se, takže proměna může být nenápadná a zábavná. Necháte-li to až na dospělost, všechno půjde hůř. A když bude hubnout celá domácnost, můžete si dát do domovního štítu mušketýrské heslo "Všichni za jednoho, jeden za všechny."