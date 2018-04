Hubne celá rodina

PŘEDCHOZÍ DÍL SERIÁLU

Bude chtít manžel jíst dietně? A jaké jídlo připravovat dětem?

Chce-li opravdu zhubnout celá rodina, nejprve by si všichni měli odpovědět na tyto otázky:

- Nemáte čas na snídani a často ani na jedno denní jídlo v klidu s rodinou?

- Zabírá zelenina většinou méně než polovinu vašeho nákupního košíku?

- Kupujete výhodná "rodinná" balení čehokoli pro dobrý pocit, že šetříte?

- Kupujete častěji než jednou týdně instantní polévky nebo pokrmy s odůvodněním, že nemáte čas vařit?

- Chodíte s dětmi za odměnu do fast food restaurací?

- Dáváte dětem pochutiny jako chipsy, sušenky, tatranky, oplatky nebo bonbony častěji než jednou za týden?

Pokud odpovíte na více než dvě otázky kladně, bylo by vhodné přístup k jídlu ve vaší rodině zásadně změnit. A nejlepší je začít u snídaně.

Mnozí lidé sice namítají, že ráno nemají hlad, to je však způsobeno pouze opulentní večeří z předchozího dne. Jakmile jídelníček dostane "normálnější" podobu, chuť k jídlu se ráno automaticky dostaví. Snídaně nemusí být vydatná. Úplně postačí jeden rohlík či krajíček chleba s rostlinným máslem, sýrem nebo šunkou. Jestliže se ani na takovou snídani necítíte, dejte si jogurt, tvaroh nebo kefír.

Pak by měla následovat malá dopolední svačina - nejlépe kus zeleniny a k tomu sýr, tvaroh nebo kousek vařeného drůbežího masa. Vycházejte z toho, co jste jedli k snídani. Svačina by totiž měla být pokud možno jiná.

K obědu si dejte rybu, drůbež anebo občas libové hovězí maso. Samozřejmě nesmí chybět velká porce zeleniny (vařené, dušené, salát). Přílohu klidně vynechte nebo dětem a manželovi připravte poloviční porci.

Ani od oběda do večeře nesmíte být o hladu. I kdybyste měli dojem, že vydržíte nejíst do večera, je takové hrdinství k ničemu a vede k tomu, že k večeři sníte mnohem víc. Odpolední svačina může být pouhý jogurt, mléko, jedno vařené vejce nebo tvaroh s ovocem. S večeří již opatrně: nejlépe uděláte opět se zeleninovým talířem, na němž nebude chybět olivový olej a některá z potravin s vyšším obsahem bílkovin, jako je tuňák, kuřecí maso, sýr, vejce, šunka či jogurt.

Pokud jde o děti, je úspěchem, když rostou a nepřibírají! Nejjednodušším kritériem optimální váhy dětí je odečíst 100 centimetrů od výšky. Pokud má při výšce například 140 cm více než 40 kilogramů, je na místě váhu snížit.

