Hubené ženy rodí holčičky. Sedm překvapivých objevů o těhotenství

Co naznačují noční můry v těhotenství? Kdy můžete s větší pravděpodobností očekávat holčičku? A proč jsou někteří noví otcové více starostliví a jiní méně? Studie, které se zabývaly těhotenstvím, posloužily jako podklad pro knihu "Do Chocolate Lovers Have Sweeter Babies?: The Surprising Science of Pregnancy", kterou napsala uznávaná americká autorka vědeckých knih Jena Pincottová.

Některé poznatky z knihy si teď můžete přečíst a dozvědět se o radostném očekávání věci, které byste nečekali.

Prsa se zvětší více při očekávání holčičky

Dle babských řečí se pohlaví dítěte dá zjistit podle tvaru těhotenského břicha nebo i podle toho, jak moc to nastávající mamince v těhotenství sluší. Vědci však při odhadování pohlaví doporučují zaměřit zrak o trochu výše než na břicho.

Ženám, které očekávají holčičku, se totiž v těhotenství zvětší prsa více než těm, co očekávají chlapce. Vědecké vysvětlení je přitom docela prosté - mužský plod produkuje testosteron, který může potlačit zvětšení prsou.

Snům, které odhalují pohlaví dítěte, se dá věřit

Těhotná žena, které se zdá o svém budoucím potomkovi, obvykle porodí dítě stejného pohlaví, o jakém se jí zdálo ve snech. Podobně funguje i ženská intuice, kterou překvapivě uznává i věda. Ženy, které jsou silně přesvědčené o tom, že jejich dítě bude chlapec (nebo dívka), mají obvykle pravdu.

Hubené ženy porodí častěji holčičku

Hubené ženy mají více dcer – toto tvrzení podporuje několik studií, které ukázaly malý, ale statisticky významný rozdíl v poměru pohlaví dítěte mezi rodičkami, které měly podváhu a normální váhu.

Ženská embrya jsou totiž silnější než mužská, a tak mají větší pravděpodobnost přežít v méně hostinném prostředí, proto je mezi superštíhlými ženami více porodů holčiček. Lékaři však důrazně upozorňují, že toto v žádném případě není metoda, jak si zvolit pohlaví dítěte, a varují, že hladovění a snaha zhubnout ohrožuje plod.

Těhotné ženy jsou sexy

I když si většina budoucích maminek myslí, že jsou v těhotenství méně atraktivní a nepřitažlivé, muži jsou jiného názoru. Na téma přitažlivosti těhotných žen dokonce proběhla vědecká studie.

Na 60 procent sledovaných mužů zažívalo při těhotenství partnerky stejnou sexuální touhu a 27 procent mužů dokonce vyjádřilo zvýšenou touhu po těhotné partnerce než před jiným stavem.

Zajímavým zjištěním této studie byla také trochu podivná souvislost s těhotenstvím matek zkoumaných mužů. Muži, které jejich těhotná či kojící partnerka přitahovala nejčastěji, byli ti, kterým bylo 1,5 až 5 let, když jejich matka očekávala jejich mladšího sourozence.

Váš tělesný pach může ovlivnit i vašeho partnera

Ve třetím trimestru pot těhotných žen obsahuje novou chemickou složku zvanou feromony. Vědci zatím nepřišli na to, proč se tyto chemikálie objevují právě v tuto dobu a krátce po porodu zmizí.

Někteří odborníci se domnívají, že feromony mohou pomáhat novorozenci identifikovat svou matku. Jemný pach však také může bezděčně spustit u partnera těhotné ženy produkci hormonu zvaného prolaktin, který usnadňuje otcovu vazbu na dítě a připravenost na otcovství. Muži s vyššími hladinami prolaktinu kolem doby porodu jsou více starostliví a pečující než muži s nižšími hladinami tohoto hormonu.

Buňky dítěte zůstanou v matce po celý život

V průběhu těhotenství se buňky dostávají tam a zpět přes placentu - buňky plodu vstupují do matky a buňky matky vstupují do dítěte a zůstanou tam po celý život. V matce se buňky jejího potomka často usadí v jejích plicích, míše, pokožce, štítné žláze, játrech, střevech, děložním hrdle, žlučníku, slezině, lymfatických uzlinách a krevních cévách.

Buňky dítěte také mohou přežívat celý život v matčině srdci a mozku. Buňky plodu mohou stát i za změnami nálad v mateřství.

Noční můry mohou znamenat rychlejší porod

Noční můry v těhotenství jsou kupodivu pozitivní zprávou a není třeba se jich obávat. Výzkumy ukázaly, že ženy, kterým se během těhotenství zdály živé sny, měly v průměru o hodinu kratší porod než ty, co podobné sny neměly. Nejrychlejší porod pak měly ty, kterým se noční běsy zdály ve třetím trimestru.

Noční můry nemusejí jen uspíšit porod, ale také snížit pravděpodobnost poporodní deprese. Snění totiž může budoucí matce pomoci vyřešit vnitřní konflikty a zpracovat nové informace a tím se lépe připravit na porod dítěte a mateřství.