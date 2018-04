Hry s vlastním tělem není třeba zakazovat

I kdyby si dítě pod peřinkou hrálo s něčím jiným než se svou oblíbenou hračkou, důvod ke znepokojení rodičů to rozhodně není.

"S masturbačními aktivitami se minimálně v určitém období života setkáváme asi u 97 procent chlapců a přiznává je i každá druhá holčička," říká Petr Weiss, psycholog pražského Sexuologického ústavu. "Chlapečkové nejčastěji masturbují rukou, holčičky si například mačkají mezi stehny polštář. Tyto aktivity jsou v naprostém pořádku, patří ke zdravému vývoji dítěte a neměly by rodiče znepokojovat."Odborníci poukazují na to, že dívky, které během dospívání masturbovaly, se poté lépe přizpůsobily partnerskému sexu a byly více sexuálně aktivní.Vědci z americké Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě se tím zabývali ve studii, jíž se účastnilo více než 1000 dětí ve věku od dvou do dvanácti let. Výsledky šetření prokázaly, že intenzita sexuálního chování roste do pěti let, pak následuje její prudký pokles. Další pokles pak přichází kolem devátého roku dítěte. Více se sexuální chování začíná projevovat u dívek po jedenáctém roce a u chlapců po roce dvanáctém. Pokud ve vaší rodině přistupujete volněji k nahotě či sexualitě, budou vaše děti mít podle odborníků větší sklon projevovat se sexuálně."Jiná pozorování ovšem vyvracejí tvrzení, že kolem devátého, desátého roku sexuální aktivita na čas ustává. Děti ji pouze umí lépe skrývat, takže se o ní dospělí nedozvědí," dodává Petr Weiss.Pokud zjistíte, že dítě masturbuje, neměli byste v něm za to vzbuzovat pocity viny. To, co škodí, je právě výchova, která říká, že masturbace je něco deviantního a neslušného. Děti si ovšem při masturbaci mohou způsobit zranění nebo infekci, jelikož si někdy strkají různé předměty do pochvy nebo do konečníku. Tato nebezpečí jim proto musíte důrazně vysvětlit. Stejně tak je vhodné poučit dítě, jež masturbuje před jinými lidmi, že jeho sexuální chování je sice v pořádku, ale je to něco jako například čurání, a to se také nedělá na veřejnosti, nýbrž někde v ústraní