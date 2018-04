Hrozí vám rakovina kůže?

Za posledních třicet let se čtyřnásobně zvětšil počet osob, u kterých byl nalezen melanom (teda zhoubný nádor kůže), zatímco v roce 1970 to bylo 316 případů, v roce 2000 šlo již o 1413 osob. Počet zhoubných nádorů kůže, melanomů, tak stoupl o 447%! Vzhledem k tomu, že se melanom vyskytuje stále více i u mladších věkových skupin, v podstatě nikdo nemůže tvrdit, že se ho riziko rakoviny kůže netýká.

"Mnoho lidí nepřijde do ordinace včas, paradoxně proto, že se obávají rakoviny," říká Jana Hercogová, přednostka dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka. "Přestože často tuší, že se s jejich pigmentovým znaménkem děje něco nedobrého, bojí se přijít, protože mají strach, že jim lékař jejich podezření potvrdí." Přitom je však speciálně melanom velmi dobře léčitelný, pokud se podchytí včas.

Nebezpečné nové skvrny

Prevence melanomu není nijak složitá. Základem je jakési samovyšetření, při němž člověk pravidelně pozoruje svá pigmentová znaménka a všímá si všech změn, které se na nich projeví. Nejvíce riziková jsou skvrnky a znaménka, které vzniknou náhle v místě, kde předtím žádné znaménko nebylo: "Přibližně dvě třetiny melanomů vznikají na zdravé, čisté a hladké kůži a pouze jedna třetina na místě pigmentových skvrn," vysvětluje Karel Pizinger, přednosta kožní kliniky plzeňské fakultní nemocnice. "Pokud se na čisté kůži zničehonic objeví pigmentová skvrnka, která navíc například ještě roste, mění barvu nebo vystupuje nad povrch, člověk by měl okamžitě zamířit k odborníkovi."

K onemocnění melanomem jsou náchylnější lidé příslušící k fototypu I. a II. Podle některých zdrojů je rizikovým faktorem i existence velkého množství mateřských znamének. Lidé, kteří jich mají na těle víc než padesát, jsou podle odborníků až dvakrát ohroženější melanomem než běžná populace. Notoricky známým faktorem, který se na vzniku melanomu také podepisuje, je časté opalování.

Ačkoli se však mnoho lidí domnívá, že dostatečnou ochranou je opalovací krém s vysokým faktorem, není to pravda. Vysoký UV faktor sice brání spálení kůže, ale tím také uměle prodlužuje možnost pobytu na slunci. Sluneční záření pak ovlivňuje změny imunity v kůži a zvyšuje tak riziko kožních nádorů. Dalším rizikovým faktorem rakoviny kůže je věk; nejpostiženější skupinou jsou lidé od čtyřiceti do padesáti let.

Rizikové faktory

Dalším poměrně rozšířeným omylem je přesvědčení, že pokud pigmentová skvrna nebolí nebo nekrvácí, nemůže se jednat o nádor. Melanomy však v naprosté většině případů nebolí a v okamžiku, kdy začnou krvácet se většinou jedná už o vyzrálý křehký nádor v pokročilém stádiu.

Varovným signálem by pro vás mělo být objevení pigmentové skvrny na místě, kde předtím nebyla. V okamžiku, kdy některé z pigmentových znamének začne měnit velikost, barvu (a to včetně blednutí, které je někdy mylně považováno za hojení), tvar, nebo začne vystupovat na povrch, je nutné objednat se okamžitě k odborníkovi. Stejně tak, pokud začne skvrna svědět, mokvat, nebo dokonce krvácet.

Ačkoli je melanom jeden z nejnebezpečnějších nádorů vůbec, protože má tendenci rychle metastázovat, na rozdíl od ostatních typů rakoviny má velkou "výhodu." Je totiž viditelný na kůži, relativně lehce rozpoznatelný a lze jej tedy podchytit v časném stádiu, kdy je naděje na vyléčení téměř stoprocentní. Karcinom se navíc vyvíjí delší dobu, většinou dva až tři roky.

Nechte se vyšetřit

Pokud si nejste jistí, zda byste rizikové znaménko poznali, chcete mít jistotu a rádi byste, aby vás prohlédl odborník, máte jedinečnou příležitost v pondělí 7. května. V Česku se totiž uskuteční Evropský den melanomu.

Zájemci si budou moci bezplatně a bez předchozího objednání nechat vyšetřit pigmentová znaménka či podezřelá místa na kůži na odborných pracovištích. Zjistí tak, zda nemají zhoubný nádor kůže. Na stránkách Evropského dne melanomu (www.melanoma.cz) najdete seznam lékařů a pracovišť, kde vás v tento den zadarmo vyšetří a prohlédnou vaše pigmentová znaménka.