Místo, kam lidé chodí umírat. Hospic v Nejdku funguje už dva roky

80 let léčebny v Nejdku Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku v roce 2012 slaví 80 let od svého vzniku. Od roku 2008 prošla zásadní rekonstrukcí. Má novou střechu, topný systém, okna, opravenou kuchyň, 15 nadstandardních dvoulůžkových pokojů. Počet lůžek se z devadesáti snížil o deset, aby pacienti měli větší komfort. "Léčebna se stále neprávem drží v povědomí lidí jako místo, kam se odchází zemřít. Podle statistik se ale 65 procent lidí vrací po léčení do domácího ošetření nebo do domovů důchodců. Zbytek tvoří onkologicky nemocní pacienti," zmínila ředitelka LDN Nejdek Olga Pokorná. V příštím roce chce ještě vylepšit interiéry, udělat venku terénní úpravy a postavit pro pacienty pergolu s posezením.