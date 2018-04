Hormony, které vám brání zhubnout. Vyvolávají hlad nebo ukládají tuk

Jíte zdravě, sportujete a stejně se pohybujete v kolotoči nadváhy? Viníkem je pravděpodobně hormonální „bouře“ ve vašem těle.

Hormony ovlivňují tělesné procesy jako hlad, žízeň, trávení, ukládání tuků, tvorbu svalů nebo sexuální touhu. Pokud je některého v těle víc, automaticky tím narušuje rovnováhu ostatních a tím vzniká řetězová reakce. Na jejím konci je mimo jiné obezita.

Které hormony vám tedy brání zhubnout?



Leptin: při špatném fungování máte pořád hlad

Je známý jako hormon sytosti. „Ve spolupráci s hormony štítné žlázy, kortizolem a inzulinem určuje tělu, jak velký má hlad, jak rychlé bude spalování jídla a jestli se přijaté kalorie uloží do tukových buněk či použijí na energii,“ uvádí hlavní nutriční specialistka Světa zdraví Monika Bartolomějová.

Při správném fungování pomáhá leptin zmenšovat dlouhodobé tukové zásoby. Při špatném fungování člověk necítí sytost, což ho nutí stále jíst. Protože se leptin tvoří v tukových buňkách, platí jednoduchá rovnice: čím více máte v těle tuku, tím více máte také leptinu. Avšak neznamená to automaticky, že tím menší je hlad. Právě naopak - větší množství leptinu v těle vyvolává rezistenci na něj, takže organismus ztrácí schopnost vnímat jeho signály.

Ghrelin: zvyšuje chuť k jídlu

Jeho známějším označením je hormon hladu. Vytváří se v tenkém střevě, dvanáctníku a žaludku, odkud putuje do mozku a zvyšuje chuť k jídlu. „Přelstít“ tento hormon je podle nutriční specialistky možné pomalým vychutnáváním jídla. Právě pomalé zaplňování žaludku dá prostor k postupnému klesání hladiny ghrelinu.

Kromě pocitu hladu pomáhá ghrelin člověku přecházet do všech spánkových fází. Přitom ve 4. fázi spánku se uvolňuje růstový hormon a REM fáze přispívá k ochraně hladiny leptinu.

Inzulin: napomáhá ukládání tuků

Snižuje hladinu glukózy v krvi. Poté, co sníte potravinu obsahující sacharidy, je rozštěpena na jednoduché cukry, jež se uvolňují do těla.

„V reakci na to začne slinivka břišní vytvářet a pouštět do těla inzulin, který cukry nasměřuje do jater,“ popisuje Bartolomějová. V játrech se inzulin změní na glykogen, který je „potravou“ pro svaly. Inzulin se podílí také na přeměně glukózy na mastné kyseliny. Mastné kyseliny se ukládají v buňkách jako zásoba energie na pozdější využití.

Pokud tento proces funguje správně, pomáhá podle Bartolomějové udržovat hmotnost. V případě, že jíme dlouhodobě přemíru sacharidů, slinivka posílá do těla více inzulinu. V návaznosti na to směřuje inzulin podle Bartolomějové větší množství kalorií k uskladnění v podobě tuku a nadváha je na světě. A spolu s ní taky rezistence těla na inzulin v podobě cukrovky II. typu.

Estrogen: nerovnováha vám ubírá energii

Je důležitý pro zajištění ženského reprodukčního systému, ale také funkcí mozku, srdce a kostí nebo čistou pleť. Tvoří se hlavně u žen, ale malé množství se vytváří také v mužském těle.

„Mnoho uměle vytvořeného estrogenu přijímáme z vnějšku prostřednictvím hormonální antikoncepce, pesticidů a plastů v okolí nebo přidatných látek v potravinách,“ vysvětluje odbornice na krásu Petra Řehořková z Petra Clinic.

Estrogen má několik forem, z nichž jednou je estradiol, tedy hormon mládí. Tato forma snižuje tvorbu inzulinu a zvyšuje tvorbu „hodného“ cholesterolu (HDL), zatímco snižuje tvorbu „špatného“ cholesterolu (LDL). Štíhlé postavě pomáhá také vytvářením pocitu sytosti a udržováním vysoké hladiny energie, takže i díky němu máme chuť do cvičení. Při jeho nerovnováze tomu bude přesně naopak.

Vědci v posledních 50 letech přišli na to, že pokud je v těle estrogenu nadbytek, způsobuje vyšší riziko rakoviny, diabetu, neplodnosti a dalších vážných onemocnění. Kromě přijímání tohoto hormonu z potravin a z okolí způsobuje jeho nerovnováhu také stres.

Jezte zdravě a odpočívejte

Dalšími hormony, které mají vliv na naši váhu, jsou například hormony stresové jako adrenalin, kortizol noradrenalin, které ovlivňují trávení ve stresu, nebo známý testosteron. Ten se s přibývajícími kilogramy mění na estrogen negativně působící na naší váhu. Klíčem k rovnovážnému stavu hormonů a správnému fungování metabolismu a hormonů je v první řadě jídlo.

Jezte potraviny co nejméně obohacené o přidatné látky, konzervanty, hormony, vhodné jsou bio produkty a celé potraviny, nikoli polotovary. Dále nezapomínejte na aktivní život a dostatek odpočinku. A pokud máte pocit, že vám tělo nefunguje, jak by mělo, zajděte raději k lékaři. Vyšetření může ukázat na nadbytek či nedostatek některých hormonů.