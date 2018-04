Homeopatie: šarlatánství, nebo fungující léčebná metoda?

O skepsi odborné veřejnosti svědčí i to, že před čtyřmi lety se od homeopatie distancovala Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Hlavním důvodem byla kritika toho, že Česká homeopatická společnost nikdy nepřistoupila na vědecky podložené experimenty a klinické zkoušky a nepřinesla žádné konkrétní důkazy o účinnosti svých postupů.

Víra tvá tě uzdraví?

"Homeopatické metody léčby jsou založeny na nevědeckých postupech, které nikdy nebyly ověřeny za použití vědeckých metod. Nikdy bych tyto postupy nedoporučil svým známým ani příbuzným. Homeopatie, podle mínění specialistů různých lékařských disciplín, nemá místo v moderní medicíně, a proto o její užitečnosti lze jen pochybovat," říká prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Jak je ale tedy možné, že k homeopatům se lidé stále vracejí a čekárny u jejich ordinací málokdy zejí prázdnotou? Podle Povýšila mezi tyto spokojené klienty zřejmě patří lidé, kteří se snadno nechají ovlivnit a u nichž hraje zásadní roli víra v uzdravení.



"Pozitivní výsledky homeopatické léčby nepochybně úzce souvisejí s jejich velkou sugestibilitou, a proto je podoba s účinky placeba více než pravděpodobná," myslí si profesor Povýšil.

Častou výtku, že homeopatické léky fungují na principu placeba, komentuje předseda České homeopatické společnosti MUDr. Ladislav Fiala: "Pokud připustím u homeopatie funkci placeba neboli schopnosti lidí reagovat zlepšením stavu na zcela neúčinné látky, vysvětlované autosugescí, jak mi potom odpůrci homeopatie vysvětlí placebo efekt u zvířat nebo kojenců?"

Zkušenost s homeopatií Pětatřicetiletá inženýrka Vendula Kravková se k homeopatům vždycky stavěla spíš přezíravě, ale před třemi roky začal její tehdy roční syn trpět opakovanými záněty středního ucha, což pokaždé znamenalo nasazení penicilinu a píchání ouška. Potom jí kamarádka doporučila známého homeopata, který malému Matějovi předepsal léky. "Sama nevím, jak si to vysvětlit, ale syn prostě od té doby zánět ouška neměl. A mě samotné homeopat pomohl s urologickými problémy, které mě trápily řadu let," říká Vendula Kravková.

Nevíme jak, ale funguje to

Na kritiku, že homeopatie nemá přesvědčivé důkazy o své účinnosti, pak předseda České homeopatické společnosti odpovídá takto: "To, že nevíme, jak něco funguje, neznamená, že to neexistuje. Ani v dnešní době zdaleka neznáme vysvětlení všech jevů, které existují. Já sám nejsem schopen patřičně vysvětlit princip fungování homeopatie, ale vím, že funguje, protože jsem si to sám na sobě vyzkoušel."

Fiala zdůrazňuje, že homeopati rozhodně současnou medicínu rozhodně nezavrhují.

"Na prvním místě je vždy celkový stav pacienta. Pokud jde například o zánět mozkových blan, musí pacient do nemocnice a léčit se antibiotiky, všechno ostatní je hazardováním s jeho životem. U zánětu plic například vždy předepíšu antibiotika, ale přidám i homeopatický lék, který urychlí rekonvalescenci. Neléčím samozřejmě záležitosti jako zánět slepého střeva nebo zlomenou nohu, ale mohu předepsat lék na rychlejší hojení. Vůbec se nevyhýbám klasickým vyšetřovacím metodám, jako jsou rentgen, ultrazvuk nebo laboratoř – jen místo chemických léků předepisuji léky homeopatické," vysvětluje Ladislav Fiala.

Podle něj je homeopatická léčba nejúčinnější v případě takzvaně funkčních poruch – zažívacích potíží, poruch dýchání, různých bolestivých stavů. Homeopatika se vyrábějí z minerálů, živočichů a rostlin. "Je ovšem možné vyrobit je v podstatě z čehokoliv," říká doktor Fiala.

Ctibor Povýšil však tvrdí, že homeopatie může být v některých případech nebezpečná. "Opakovaně jsme se setkali s případy, kdy pacient uvěřil doporučení homeopatů, například při léčbě nádoru. To mělo za následek fatální rozvoj nádorového procesu, který by jinak bylo možné pozitivně ovlivnit příslušnou léčbou, používanou v moderní onkologii."

Dodává, že postupy homeopatů jsou mnohdy v příkrém rozporu s postupy lege artis doporučenými Světovou zdravotnickou organizací, ministerstvem zdravotnictví a odbornými společnostmi České lékařské společnosti JEP.