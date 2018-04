Homeopatie rakovinu nevyléčí. Důvěřiví pacienti zbytečně umírají

"Nádor jsme zachytili v raném stadiu. Měla velkou šanci se vyléčit a nehrozilo jí ani odnětí prsu," říká přední český onkolog Pavel Klener.

Když se pak žena k lékaři po roce vrátila, zasažená tkáň se už doslova rozpadala. "Na léčbu už bylo pozdě. Krátce nato zemřela. Nemám rád silná vyjádření, ale zabila ji šarlatánská iluze, že nádoru se zbaví jen s pomocí víry a homeopatik," dodal Klener.

V archivu má další příklady, kdy na neškodná, ale také neúčinná homeopatika doplatili lidé svými životy. "Celkem jich bylo asi třicet. Kdyby se alespoň léčili dál u nás a brali homeopatika jako doplněk, který je může posílit v léčbě. Jenomže oni za sebou zabouchli dveře a k nám se vrátili v beznadějném stavu už jen umřít," bilancuje onkolog.

Klener proto uvítal nedávné varování Světové zdravotnické organizace (WHO), podle níž jsou homeopatika zcela neúčinná při léčbě závažných chorob, jako je tuberkulóza, dětská úplavice, malárie nebo AIDS. WHO doslova varuje, že propagace homeopatických přípravků v rozvojových zemích ohrožuje lidské životy. "A jak je vidno, tak i ve vyspělých zemích. Říkám to ostatně již několik let," dodává Klener.

Necitlivý přístup lékařů

A proč vlastně těžce nemocní utíkají v posledních letech k homeopatii? Lékaři připomínají, že vše, co zavání tajemnem, lidi vždy přitahovalo. K homeopatii se však lidé uchylují i pod vlivem necitlivého přístupu a přetíženosti lékařů, kteří nemají na pacienty mnoho času. Právě tohle jim homeopat či léčitel nabízí.

Pacienti podle Klenera vyloženě potřebují, aby s nimi někdo promluvil, a pak získají k lékaři důvěru. V opačném případě odcházejí často k léčitelům.

Na lehčí nemoci pomáhá

Pediatr Tomáš Karhan, jenž kombinuje klasickou medicínu s homeopatickou léčbou, souhlasí, že pokud lidé onemocní třeba rakovinou, neměli by spoléhat jen na homeopaty. "Velmi riskují. A to tím spíše, že úspěšnost v léčbě rakoviny v posledních letech velmi pokročila," říká.

Bývalý šéf lidovců Josef Lux, jenž zemřel v roce 1999 na leukemii, by podle Klenera dnes mohl žít. "Vlastně nechybělo tak moc, aby se dočkal léku," míní profesor Klener.

Karhan má nicméně s homeopatiky při léčbě méně závažných nemocí ty nejlepší zkušenosti. Skvělé výsledky má podle něj tato "cesta" při úpravě akné, což je pro děti velká úleva. A stejně tak při růstových bolestech končetin dospívajících pacientů, častých zánětech středního ucha nebo při dýchacích potížích.

Homeopatie může i podle mezinárodně uznávaného fyzioterapeuta Pavla Koláře lidem mnohdy pomoci, ale nemůže být spasitelnou v případě rakoviny.

Nicméně i pediatr Karhan varuje před homeopaty-samouky. Jsou to podle něj nebezpeční šarlatáni, jimž by se měli nemocní zdaleka vyhnout.