Hluboké vrásky žádný krém neodstraní

Pleť v zimě: jak se o ni starat? • Voda i v zimě

Tvrzení, že v zimě se nemají používat hydratační krémy, je jen mýtem. Pokožka totiž vodu potřebuje. Krém by však měl být kvalitní, pokud možno určený i k používání v zimě. Mezi nanesením a vyjitím ven by měla uplynout alespoň čtvrthodina, aby měl čas se vstřebat. • Make-up i v zimě

Pokožku je třeba chránit před promrznutím, respektive před ztrátou vody. Zabránit tomu může například lehký a tekutý make-up, nanášený raději prsty než houbičkou. Do kůže se jemně vklepává. Na make-up patří pudr, nejlepší je práškový, který se mírně vtlačuje do pokožky • Jedete na hory?

Pak nezapomeňte zabalit pleťové krémy s ochranným faktorem proti slunečnímu záření. Existují i speciální krémy vyvinuté právě pro pobyt na horách, vhodné pro celou rodinu. • Pleťová maska? Proč ne.

I v zimě je možné používat pleťové masky, je dobré volit především ty výživné, odpovídající typu pleti, které zklidní pokožku podrážděnou zimou. • Nezapomeňte na rty

Pokožka rtů v zimě rovněž trpí, zvláště na horách. Každý by proto měl používat ochranné tyčinky, pokud možno s UV filtrem chránícím před slunečním zářením.