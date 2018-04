Hlava jako střep: kdy pomůže sex a kdy prášek

"Přichází to několikrát do měsíce a bolest trvá pár hodin. Nesrazí mě do postele, ale je otrava, když musíte fungovat v práci, nakupovat a rozvážet děti do kroužků, a přitom vám tepe v hlavě a špatně snášíte každý zvuk hlasitější než šepot. A vysvětlujte pětiletému dítěti na zadní sedačce, že má mluvit tiše," říká recepční Dana Šebková.

Právě ženy postihují podobné útrapy dvakrát častěji než muže a ještě k tomu nás hlava bolí déle a intenzivněji. Zapomeňte teď na ohranou povídačku o výmluvách na migrénu, když my ženy nemáme chuť na sex.

Informace o tom, že potřebujeme růžovou pilulku častěji než muži, má vědecký základ - můžou za to hormonální výkyvy. A těch si v průběhu života "užijeme" opravdu hodně. "Dochází k nim při menstruačním cyklu, v menopauze, v těhotenství," vyjmenovává Gabriela Navrátilová, praktická lékařka z Ústí nad Labem.

Několikrát do měsíce rozbolí hlava polovinu žen a několikrát za týden skoro pětinu. Ukázal to průzkum Aleny Dofkové z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která na toto téma napsala bakalářskou práci.

Většina respondentek jí přiznala, že k lékaři nejde a čeká, až bolest odezní. V ordinacích totiž mnohdy není o co stát, což si ověřila i autorka průzkumu. "Zašla jsem k praktické lékařce a ona říká: 'Bolestí hlavy trpí každá druhá ženská, a kdyby tu měly stát všechny, nedělala bych nic jiného, než léčila hysterky.' To mě odradilo," přiznala Alena Dofková. Potíže přitom měla osm let, ale teprve když začala psát bakalářskou práci, zaregistrovala se u jiného (mnohem ochotnějšího) lékaře. Skončila na neurologii, kde se od té doby léčí.

Bolest hlavy je totiž nemoc jako každá jiná, třeba chřipka nebo deprese. Může být chorobou sama o sobě nebo signalizuje nějakou jinou. Odborníci znají více než 150 různých druhů této bolesti - záleží na tom, zda vám v hlavě buší nebo píchá, jestli se to děje ve spáncích, na čele nebo na temeni, a jestli se přidává i nevolnost nebo třeba poruchy vidění.

Zlý duch z lebky ven

Bolest hlavy není chorobou současnosti, lidé jí trpěli od nepaměti. Nejstarší známé pojednání o migréně je zaznamenáno na papyru z roku 1200 před Kristem, který byl nalezen v hrobce v Thébách. V dávné historii byli lidé přesvědčeni, že ji způsobují zlí duchové, a tak si naši předkové nechávali odstraňovat lebeční kosti, aby jim uvolnili cestu ven. Ve starověku lidé zmírňovali svá trápení vrbovou kůrou, indiáni vařili bylinky a ještě v 19. století dostávali pacienti utišující léky, kvůli kterým pak měli jiný problém - závislost.

A co nás vlastně uvnitř hlavy bolí? Mozek to není, ten nebolí, ani když je vážně poškozený. Nepříjemné vjemy mají většinou původ v podráždění nervů, které provázejí cévy dovnitř lebky. To znamená, že příčina našich obtíží může být někde uvnitř lebky, stejně tak i na jiném místě těla a nervy ji dovnitř hlavy pouze přenesou.

Na migrénu zabírá sex

Pokud vás teď rozbolela hlava, nemusí to nutně být tím, že jste si bolest vsugerovali čtením tohoto článku. Třeba za to může počasí. V létě jsou totiž potíže častější než v chladnějších měsících. Vysoké teploty oslabují organismus, který navíc potřebuje víc vody, a když mu nedáte potřebné dva až tři litry, trpí dehydratací. A letošní léto vám možná dává více zabrat i kvůli výkyvům počasí, které jsou také jedním ze spouštěčů potíží.

Co všechno nám ubližuje * DIETA - hladovění či vynechání některého jídla rozkolísá hladinu cukru, což může spustit bolest hlavy i migrénu

* POTRAVINY - migrénu nejvíce vyprovokují citrusy, ale spouštěčem záchvatu mohou být i tučná jídla, sýry, čokoláda nebo třeba rajčata

* NÁUŠNICE, DRDOLY - vyhýbejte se těžkým náušnicím, kloboukům a čelenkám, které příliš svírají hlavu, i utaženým culíkům a drdolům ve vlasech

* PODPRSENKA - když špatně sedí, může způsobit blokádu páteře a přivodit vám i těžkou migrénu

Změny špatně nesou i lidé, kteří trpí peklem zvaným migréna. To je taková bolest hlavy, která vás na několik hodin až dní zcela vyřadí z provozu, trpí jí 15 až 20 procent žen a pět procent mužů. Záchvat často doprovází přecitlivělost na světlo a zvuky, zvracení, závratě. Kromě zmíněného počasí může migrénu odstartovat stres, alkohol, menstruace, ale také některé potraviny - čokoláda, sýry, citrusy, dokonce i neuspokojivý sex.

Ale platí to i naopak - když prožijete orgasmus, bolest ustoupí. Podle specialisty na bolest hlavy Vincenta Martina z americké University of Cincinnati je to díky serotoninu, přezdívanému hormon štěstí. Při záchvatu migrény jsou totiž nervy řízené serotoninem méně aktivní, ale jakmile jejich aktivita vzroste, nepříjemné pocity ustoupí. A sex je tou nejlepší metodou, jak tenhle hormon do mozku rychle dostat.

"Člověk však musí prožít orgasmus," upřesňuje svou teorii Vincent Martin. Takže jen zbývá přinutit tělo k akci. "Než jsem to objevila, byla migréna nezvladatelná - bylo mi tak zle, že jsem chtěla jen ticho, tmu. Neříkám, že po milování migréna úplně odezní, ale je mi o sedmdesát pět procent líp," říká šestatřicetiletá Jana z Prostějova.

Léky, nebo raději bylinky?

Zatímco s migrénou vám pomůže doktor, pokud nechcete v pravidelných cyklech trpět, na běžnou bolest hlavy někdy stačí stáhnout si hlavu šátkem a na dvacet minut usnout. Anebo vsaďte na bylinky - heřmánek, meduňku, hloh nebo kozlík lékařský. "Dejte na pět minut vařit jednu lžičku kozlíku lékařského a nechte dvacet minut vyluhovat. Preventivně můžete pít tento čaj odpoledne a k večeru," doporučuje bylinkářka Venuše Studničková.

Když se nepodaří bolesti předejít, nezabírá spánek ani bylinky, netrapte se a vezměte si prášek. "Velmi dobře se snáší paracetamol, vysokou účinnost proti bolesti mají léky obsahující ibuprofen, třeba Apo-Ibuprofen," říká praktická lékařka.



S pilulkami ale opatrně, ať si na ně nezvyknete. Když třeba léky s ibuprofenem berete dlouho, změní se vám práh bolesti. Člověk potom není schopen ani běžnou bolest tolerovat bez prášku.