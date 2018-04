Hlava bolí i z léků, nikdy je neužívejte dlouhodobě

Mnohdy jde o důsledek toho, že člověk se léčí sám, léky proto volí nevhodně a musí jejich dávky stále zvyšovat a nakonec se na nich stává závislý. Nedovede bez nich fungovat a netuší přitom, že právě léky mohou za zesílení či časté opakování bolesti.

Bolest hlavy vyvolaná léky, jak ji přesně lékaři označují, se projevuje tupou a pomalu sílící bolestí vycházející ze středu čela nad kořenem nosu. Léčba spočívá v odstranění příčiny. Léky je potřeba vysadit, ale jelikož jde o závislost, musí na to dohlížet lékař. To je potřeba i proto, že postižený nejspíše nějaké léky potřebuje a lékař mu může sestavit terapii na míru.

Nejčastěji se do potíží dostávají lidé s migrénou. Bolesti hlavy je totiž dokážou zcela vyřadit z běžného života. Jsou pak schopní si doslova umíchat koktejly z volně prodejných léků na bolest, aby se jim alespoň trochu ulevilo. Není to řešení. Lékaři říkají, že asi na třetině migreniků takové léky nepomůžou vůbec. Potřebují jiné, které jsou přímo určená na léčbu migrény. Jde o takzvané triptany, které může dnes předepsat i praktický lékař.

Správně si léčí migrénu jen málo lidí. Podle odhadů lékařů se 65 procent lidí trpících migrénou léčí samo pomocí volně prodejných léků, 35 procent se radí s lékařem. Z nich se pouhá čtyři procenta a většinou už v komplikovaném stavu či závislí na lécích - dostanou do speciální ambulance pro bolesti hlavy.

Pokud vás bolí hlava pravidelně a častěji než dvakrát do měsíce a bolest vám skutečně zasahuje do života, tak nespoléhejte na léky, které vám prodají v lékárně. Ty jsou určeny opravdu jen pro situace, kdy to třeba přeženete s alkoholem, špatně se vyspíte nebo jste zrovna ve velkém stresu.